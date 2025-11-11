F1 elege Gabriel Bortoleto como 'perdedor' do GP Brasil, em Interlagos
Piloto abandonou as duas corridas da etapa
A Fórmula 1 (F1) elegeu Gabriel Bortoleto como um dos perdedores do GP Brasil, que aconteceu no último domingo (9). No site oficial da categoria, a escolha feita pelo apresentador Lawrence Barretto foi justificada pelos abandonos do brasileiro, que corria em casa.
➡️ Norris domina e vence o GP Brasil; Bortoleto bate na primeira volta
Além dele, Oscar Piastri aparece na lista dos pilotos perdedores da única etapa na América do Sul. Dentre as equipes, as perdedoras foram a Ferrari, Aston Martin e Williams. Já os eleitos vencedores foram Lando Norris, Kimi Antonelli, Max Verstappen, Olliver Bearman e Pierre Gasly.
— Este não foi o fim de semana correndo em casa que Gabriel Bortoleto esperava na F1. O brasileiro sofreu um acidente grave ao final da corrida sprint, e embora tenha saído ileso, o carro ficou tão danificado que a equipe não conseguiu deixar ele pronto para a classificação. Sua participação na corrida também não durou muito, já que um choque com Lance Stroll encerrou sua trajetória antes mesmo da primeira volta completa — explica.
Como foi o GP Brasil de F1?
Lando Norris sobrou no GP Brasil, em Interlagos, neste domingo (9). Líder da temporada, o piloto britânico praticamente liderou de ponta a ponta a prova. O italiano Kimi Antonelli, em sua melhor corrida na carreira, terminou em segundo, enquanto o holandês Max Verstappen, que largou dos boxes e fez ótima prova de recuperação, ficou em terceiro.
➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
O piloto britânico dedicou a vitória a Gil de Ferran, ex-piloto francês naturalizado brasileiro, que faleceu em 2023.
- Essa é para Gil (de Ferran). Foi um dos meus mentores quando cresci na modalidade há alguns anos. Então esse é para ele, estou certo de que ele estaria muito orgulhoso disso. Pensei nisso enquanto estava dirigindo. Foi um final de semana perfeito - celebrou Norris, após seu sétimo triunfo na temporada. Antes, ele venceu no México, Hungria, Grã-Bretanha, Áustria, Mônaco e Austrália.
