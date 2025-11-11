menu hamburguer
F1 elege Gabriel Bortoleto como 'perdedor' do GP Brasil, em Interlagos

Piloto abandonou as duas corridas da etapa

b81b4cb8-45a7-4972-80fe-9025fdbbb9a7_20250131_170213-aspect-ratio-1024-1024
Kauhan Fiaux
Rio de Janeiro (RJ)
Captura de Tela 2023-11-29 às 1 (10)
Marcelo Velloso
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 11/11/2025
21:04
Atualizado há 2 minutos
Bortoleto abandona GP do Brasil (Foto: Miguel Schincariol/ AFP)
A Fórmula 1 (F1) elegeu Gabriel Bortoleto como um dos perdedores do GP Brasil, que aconteceu no último domingo (9). No site oficial da categoria, a escolha feita pelo apresentador Lawrence Barretto foi justificada pelos abandonos do brasileiro, que corria em casa.

Além dele, Oscar Piastri aparece na lista dos pilotos perdedores da única etapa na América do Sul. Dentre as equipes, as perdedoras foram a Ferrari, Aston Martin e Williams. Já os eleitos vencedores foram Lando Norris, Kimi Antonelli, Max Verstappen, Olliver Bearman e Pierre Gasly.

— Este não foi o fim de semana correndo em casa que Gabriel Bortoleto esperava na F1. O brasileiro sofreu um acidente grave ao final da corrida sprint, e embora tenha saído ileso, o carro ficou tão danificado que a equipe não conseguiu deixar ele pronto para a classificação. Sua participação na corrida também não durou muito, já que um choque com Lance Stroll encerrou sua trajetória antes mesmo da primeira volta completa — explica.

Gabriel Bortoleto, da Sauber, antes da corrida sprint deste sábado em Interlagos (Foto: JEAN CARNIEL / POOL / AFP)
Gabriel Bortoleto, da Sauber, antes da corrida sprint deste sábado em Interlagos (Foto: JEAN CARNIEL / POOL / AFP)

Como foi o GP Brasil de F1?

Lando Norris sobrou no GP Brasil, em Interlagos, neste domingo (9). Líder da temporada, o piloto britânico praticamente liderou de ponta a ponta a prova. O italiano Kimi Antonelli, em sua melhor corrida na carreira, terminou em segundo, enquanto o holandês Max Verstappen, que largou dos boxes e fez ótima prova de recuperação, ficou em terceiro.

O piloto britânico dedicou a vitória a Gil de Ferran, ex-piloto francês naturalizado brasileiro, que faleceu em 2023.

- Essa é para Gil (de Ferran). Foi um dos meus mentores quando cresci na modalidade há alguns anos. Então esse é para ele, estou certo de que ele estaria muito orgulhoso disso. Pensei nisso enquanto estava dirigindo. Foi um final de semana perfeito - celebrou Norris, após seu sétimo triunfo na temporada. Antes, ele venceu no México, Hungria, Grã-Bretanha, Áustria, Mônaco e Austrália.

