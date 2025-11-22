Norris é pole em Las Vegas; Bortoleto vai mal e larga em 18º na F1
Classificação foi com pista molhada
Lando Norris marcou o tempo de 1:47.934 e conquistou a pole position do Grande Prêmio de Las Vegas de Fórmula 1 (F1). A sessão foi marcada pela pista molhada e escorregadia, mas sem atrasos. O brasileiro Gabriel Bortoleto caiu ainda na primeira parte da sessão e largará da 18ª posição na madrugada de sábado para domingo. Max Verstappen larga da segunda posição e Carlos Sainz em terceiro.
— Acho que o problema foram as últimas duas voltas. Até aquele momento, estávamos na luta para o Q2. Eu acho que não consegui extrair tudo nelas. No fim das contas, só faltou extrair mais. A pista seguiu melhorando — disse Gabriel Bortoleto, eliminado no Q1, para a TV Band.
Resultados - Classificação - GP de Las Vegas
|Pos.
|Piloto
|Equipe
|Q1
|Q2
|Q3
1º
Lando Norris
McLaren
1:55.473
1:51.379
1:47.934
2º
Max Verstappen
Red Bull Racing
1:53.458
1:51.593
1:48.257
3º
Carlos Sainz
Williams
1:54.873
1:51.144
1:48.296
4º
George Russell
Mercedes
1:53.144
1:50.935
1:48.803
5º
Oscar Piastri
McLaren
1:54.544
1:52.126
1:48.961
6º
Liam Lawson
Racing Bulls
1:54.828
1:51.621
1:49.062
7º
Fernando Alonso
Aston Martin
1:53.739
1:51.865
1:49.466
8º
Isack Hadjar
Racing Bulls
1:55.613
1:51.120
1:49.554
9º
Charles Leclerc
Ferrari
1:54.814
1:51.952
1:49.872
10º
Pierre Gasly
Alpine
1:54.432
1:51.760
1:51.540
11º
Nico Hulkenberg
Sauber
1:54.555
1:52.781
-
12º
Lance Stroll
Aston Martin
1:54.416
1:52.850
-
13º
Esteban Ocon
Haas
1:54.635
1:52.987
-
14º
Oliver Bearman
Haas
1:56.016
1:53.094
-
15º
Franco Colapinto
Alpine
1:54.847
1:53.683
-
16º
Alexander Albon
Williams
1:56.220
-
-
17º
Kimi Antonelli
Mercedes
1:56.314
-
-
18º
Gabriel Bortoleto
Sauber
1:56.674
-
-
19º
Yuki Tsunoda
Red Bull Racing
1:56.798
-
-
20º
Lewis Hamilton
Ferrari
1:57.115
-
-
Como foi a classificação para o GP de Las Vegas de F1?
Q1
Para o Q1, a maioria dos carros saíram calçando os pneus intermediários de chuva, mas a chuva não deu condição para o composto. Após as primeiras voltas, todos usavam o composto azul, para chuva forte. Muitos pilotos escaparam por conta da pista escorregadia. A Aston Martin fez um bom trabalho, com a terceira e quarta posições de Alonso e Stroll. Quem marcou o melhor tempo foi George Russell, com 1:53.144
🔻 Eliminados: Albon, Antonelli, Bortoleto, Tsunoda e Hamilton
Q2
No Q2, a pista da Las Vegas Strip começou a secar e a chuva cessou. Mesmo assim, alguns pontos estavam bastante molhados e os pilotos seguiram com os pneus azuis. Em troca-troca na liderança, George Russell foi o mais rápido com 1:50.935.
🔻 Eliminados: Hulkenberg, Stroll, Ocon, Bearman e Colapinto.
Q3
Com a pista bem mais seca, o Q3 não teve muita troca de liderança. Lando Norris foi o mais rápido com 1:47.934. Mesmo com condição ruim, não houve grandes acidentes. Apenas Alex Albon foi ao muro, mas sem atrasar o andamento.
GP de Las Vegas de F1: horários e onde assistir
QUINTA-FEIRA, 19 DE NOVEMBRO
🏎️ Treino Livre 1 - 21h (de Brasília) | BandSports e F1TV
SEXTA-FEIRA, 20 DE NOVEMBRO
🏎️ Treino Livre 2 - 1h | BandSports e F1TV
🏎️ Treino Livre 3 - 21h30 | BandSports e F1TV
SÁBADO, 21 DE NOVEMBRO
🏎️ Classificação - 1h | Band, BandSports e F1TV
DOMINDO, 22 DE NOVEMBRO
🏎️ Corrida - 1h | Band e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real
