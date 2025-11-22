menu hamburguer
Fórmula 1

Norris é pole em Las Vegas; Bortoleto vai mal e larga em 18º na F1

Classificação foi com pista molhada

Rio de Janeiro (RJ)
Dia 22/11/2025
02:16
Lando Norris na classificação do GP de Las Vegas (Foto: Frederic J. Brown / AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Lando Norris marcou o tempo de 1:47.934 e conquistou a pole position do Grande Prêmio de Las Vegas de Fórmula 1 (F1). A sessão foi marcada pela pista molhada e escorregadia, mas sem atrasos. O brasileiro Gabriel Bortoleto caiu ainda na primeira parte da sessão e largará da 18ª posição na madrugada de sábado para domingo. Max Verstappen larga da segunda posição e Carlos Sainz em terceiro.

— Acho que o problema foram as últimas duas voltas. Até aquele momento, estávamos na luta para o Q2. Eu acho que não consegui extrair tudo nelas. No fim das contas, só faltou extrair mais. A pista seguiu melhorando — disse Gabriel Bortoleto, eliminado no Q1, para a TV Band.

Resultados - Classificação - GP de Las Vegas

Pos.PilotoEquipeQ1Q2Q3

Lando Norris

McLaren

1:55.473

1:51.379

1:47.934

Max Verstappen

Red Bull Racing

1:53.458

1:51.593

1:48.257

Carlos Sainz

Williams

1:54.873

1:51.144

1:48.296

George Russell

Mercedes

1:53.144

1:50.935

1:48.803

Oscar Piastri

McLaren

1:54.544

1:52.126

1:48.961

Liam Lawson

Racing Bulls

1:54.828

1:51.621

1:49.062

Fernando Alonso

Aston Martin

1:53.739

1:51.865

1:49.466

Isack Hadjar

Racing Bulls

1:55.613

1:51.120

1:49.554

Charles Leclerc

Ferrari

1:54.814

1:51.952

1:49.872

10º

Pierre Gasly

Alpine

1:54.432

1:51.760

1:51.540

11º

Nico Hulkenberg

Sauber

1:54.555

1:52.781

-

12º

Lance Stroll

Aston Martin

1:54.416

1:52.850

-

13º

Esteban Ocon

Haas

1:54.635

1:52.987

-

14º

Oliver Bearman

Haas

1:56.016

1:53.094

-

15º

Franco Colapinto

Alpine

1:54.847

1:53.683

-

16º

Alexander Albon

Williams

1:56.220

-

-

17º

Kimi Antonelli

Mercedes

1:56.314

-

-

18º

Gabriel Bortoleto

Sauber

1:56.674

-

-

19º

Yuki Tsunoda

Red Bull Racing

1:56.798

-

-

20º

Lewis Hamilton

Ferrari

1:57.115

-

-

Como foi a classificação para o GP de Las Vegas de F1?

Q1

Para o Q1, a maioria dos carros saíram calçando os pneus intermediários de chuva, mas a chuva não deu condição para o composto. Após as primeiras voltas, todos usavam o composto azul, para chuva forte. Muitos pilotos escaparam por conta da pista escorregadia. A Aston Martin fez um bom trabalho, com a terceira e quarta posições de Alonso e Stroll. Quem marcou o melhor tempo foi George Russell, com 1:53.144

🔻 Eliminados: Albon, Antonelli, Bortoleto, Tsunoda e Hamilton

Q2

No Q2, a pista da Las Vegas Strip começou a secar e a chuva cessou. Mesmo assim, alguns pontos estavam bastante molhados e os pilotos seguiram com os pneus azuis. Em troca-troca na liderança, George Russell foi o mais rápido com 1:50.935.

🔻 Eliminados: Hulkenberg, Stroll, Ocon, Bearman e Colapinto.

Q3

Com a pista bem mais seca, o Q3 não teve muita troca de liderança. Lando Norris foi o mais rápido com 1:47.934. Mesmo com condição ruim, não houve grandes acidentes. Apenas Alex Albon foi ao muro, mas sem atrasar o andamento.

Lando Norris no TL1 do GP de Las Vegas de F1 (Foto: Frederic J. Brown / AFP)
GP de Las Vegas de F1: horários e onde assistir

QUINTA-FEIRA, 19 DE NOVEMBRO
🏎️ Treino Livre 1 - 21h (de Brasília) | BandSports e F1TV

SEXTA-FEIRA, 20 DE NOVEMBRO
🏎️ Treino Livre 2 - 1h | BandSports e F1TV
🏎️ Treino Livre 3 - 21h30 | BandSports e F1TV

SÁBADO, 21 DE NOVEMBRO
🏎️ Classificação - 1h | Band, BandSports e F1TV

DOMINDO, 22 DE NOVEMBRO
🏎️ Corrida - 1h | Band e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real

circulo com pontos dentroTudo sobre

