AO VIVO: siga a corrida sprint do GP de Singapura, etapa da F1

A Fórmula 1 retornou às atividades neste fim de semana. Os pilotos já estiveram nas pistas do GP de Singapura para o treino livre e, na manhã desta sexta-feira (9), formaram o grid de largada. Acompanhe AO VIVO com o Lance!.



ATUALIZAÇÃO: Safety car na pista por causa do acidente de Russell.

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Acompanhe a corrida sprint da F1

*EM ATUALIZAÇÃO

5/20 - Enquanto isso, Arvid Lindblad roda na pista e cai para o fim do grid.

5/20 - Vixi, mais um! Franco Colapinto fica preso na pista e também deixa a prova.

3/20 - Isack Hadjar abandona a corrida sprint depois de relatar problema no motor.

3/20 - Olha que curioso... Como o acidente de Russell aconteceu na reta principal, a F1 exigiu que todos os carros passem pela pit lane, em vez daquele trecho da pista, até que a Mercedes seja retirada.

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2/20 - Enquanto isso, Lance Stroll também precisa abandonar a disputa após batida com Sergio Pérez.

2/20 - Safety car entra na pista.

1/20 - No fim da volta inicial, Russell roda, perde o controle do carro e vai direto ao muro.

1/20 - Gabriel Bortoleto perde 3 posições na largada e vai de 14º a 17º.

1/20 - Lewis Hamilton também começou muito bem e aparece em terceiro, apesar de ter largado em sexto.

1/20 - Largada impressionante de George Russell, que logo desbancou Max Verstappen.

COMEÇOU A CORRIDA!

Como foram 2 voltas de aquecimento, a corrida terá uma volta a menos. Ou seja, serão 20 voltas nesta sprint.

Com safety car, pilotos vão dar algumas voltas para reconhecimento do circuito.

Pilotos saem para a volta de aquecimento

Início da corrida foi adiado por conta da forte chuva em parte do circuito de Marina Bay

Relembre como foi o GP do Bahrein:

Faltam apenas 15 minutos para o início da 6ª corrida sprint da F1 2026

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Desempenho do brasileiro na classificação

Gabriel Bortoleto teve uma classificação consistente em Zandvoort e conseguiu avançar até o Q3. O brasileiro terminou o Q1 na nona posição, depois de chegar a ocupar o quinto lugar durante a sessão, e voltou a mostrar bom ritmo na disputa seguinte. No Q2, Bortoleto fez uma boa volta e chegou a aparecer em oitavo, garantindo a passagem para a fase decisiva.

No Q3, porém, o piloto da Audi não conseguiu repetir o desempenho dos adversários que brigaram pela pole. Com isso, terminou a sessão na nona colocação e vai largar na quinta fila da corrida sprint. Ainda assim, o resultado representa uma posição competitiva para o brasileiro, que terá a chance de buscar pontos na prova curta deste sábado (22).

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