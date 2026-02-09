Testes do Bahrein da F1 2026: confira horários e onde assistir

Após o fim dos testes de pré-temporada em Barcelona (ESP), as escuderias da Fórmula 1 aterrissam em Bahrein, no Oriente Médio, para mais sessões antes do início oficial da temporada. As atividades acontecem entre a madrugada de quarta-feira (11) e a tarde de sexta (13) e marcam o retorno da Rede Globo às transmissões de F1.

F1: Confira horários (de Brasília) e onde assistir aos testes do Bahrein

Quarta-feira (11/02)

Manhã - 4h às 8h - Sem transmissão

Tarde - 9h às 13h - Sportv/ Globoplay/ F1TV (a partir de meio-dia)

Quinta-feira (12/02)

Manhã - 4h às 8h - Sem transmissão

Tarde - 9h às 13h - Sportv/ Globoplay/ F1TV (a partir de meio-dia)

Sexta-feira (13/02)

Manhã - 4h às 8h - Sem transmissão

Tarde - 9h às 13h - Sportv/ Globoplay/ F1TV (a partir de meio-dia)

Lando Norris no GP de Abu Dhabi de F1, onde conquistou o título (Foto: Giuseppe CACACE / AFP)

Formato dos testes

Esta será a primeira de duas sessões de testes de pré-temporada da F1 no Bahrein. A segunda antecede o primeiro Grande Prêmio de 2026, na Austrália, entre 6 e 8 de março.

Diferentemente de Barcelona, onde os testes foram realizados de portões fechados, no Bahrein, o público terá acesso a uma grande gama de informações. Cada escuderia terá oito horas de pista livre em cada um dos três dias de sessões, divididas entre manhã e tarde.

