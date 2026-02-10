Antes de testes da F1, Kimi Antonelli sofre acidente de trânsito

Kimi Antonelli passou por um enorme susto antes mesmo de entrar na pista para a primeira semana de testes da pré-temporada da Fórmula 1. Ainda na Itália, o piloto da Mercedes sofreu um acidente de trânsito nesta semana. A notícia foi confirmada pela equipe britanica, que afirmou que o jovem está bem.

— No último sábado à noite, perto de sua casa em San Marino, Kimi se envolveu em um acidente de trânsito. A polícia interveio no local, após ter sido chamada por Kimi. Seu carro foi o único envolvido e, embora o veículo tenha sofrido danos, Kimi saiu completamente ileso — disse a Mercedes, em comunicado.

Após investigação, a polícia local declarou que Antonelli teria perdido o controle do carro, o que o fez acertar o poste pelo seu lado direito. Com a pancada, segundo a emissora "San Marino RTV", o piloto de 19 anos foi então arremessado em direção ao guard rail do outro lado da pista. O jovem italiano, felizmente, saiu ileso do acidente.

A situação não afetou a participação de Kimi na primeira semana de testes oficiais da F1. No último domingo (8), a Mercedes confirmou sua presença nos três dias de atividades através das redes sociais. As sessões acontecerão no Bahrein a partir de quarta-feira, dia 11 de fevereiro.

Kimi Antonelli durante o GP do Catar pela F1 2025 (Foto: Karim JAAFAR / AFP)

