Antes de testes da F1, Kimi Antonelli sofre acidente de trânsito
Mercedes confirmou que, apesar dos danos ao carro, o italiano saiu ileso
- Matéria
- Mais Notícias
Kimi Antonelli passou por um enorme susto antes mesmo de entrar na pista para a primeira semana de testes da pré-temporada da Fórmula 1. Ainda na Itália, o piloto da Mercedes sofreu um acidente de trânsito nesta semana. A notícia foi confirmada pela equipe britanica, que afirmou que o jovem está bem.
Relacionadas
- Mais Esportes
Conheça os pilotos de F1 que competiram nas Olimpíadas de Inverno
Mais Esportes06/02/2026
- Fórmula 1
Audi anuncia piloto da academia e reforça aposta no talento feminino na Fórmula 1
Fórmula 106/02/2026
- Fórmula 1
Lando Norris critica sensação de dirigir novos carros da F1: ‘Parece F2’
Fórmula 105/02/2026
➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
— No último sábado à noite, perto de sua casa em San Marino, Kimi se envolveu em um acidente de trânsito. A polícia interveio no local, após ter sido chamada por Kimi. Seu carro foi o único envolvido e, embora o veículo tenha sofrido danos, Kimi saiu completamente ileso — disse a Mercedes, em comunicado.
Após investigação, a polícia local declarou que Antonelli teria perdido o controle do carro, o que o fez acertar o poste pelo seu lado direito. Com a pancada, segundo a emissora "San Marino RTV", o piloto de 19 anos foi então arremessado em direção ao guard rail do outro lado da pista. O jovem italiano, felizmente, saiu ileso do acidente.
A situação não afetou a participação de Kimi na primeira semana de testes oficiais da F1. No último domingo (8), a Mercedes confirmou sua presença nos três dias de atividades através das redes sociais. As sessões acontecerão no Bahrein a partir de quarta-feira, dia 11 de fevereiro.
➡️ Semana de testes do Bahrein da F1 2026: confira horários e onde assistir
➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial
+Aposte na vitória de Gabriel Bortoleto na F1
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias