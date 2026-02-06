Os Jogos Olímpicos de Inverno de Milano Cortina 2026 começam oficialmente nesta sexta-feira (6), com a cerimônia de abertura. A edição marca também um reencontro curioso entre o evento e a Fórmula 1. Ao longo da história, quatro pilotos que correram na elite do automobilismo disputaram Olimpíadas de Inverno em modalidades como esqui e bobsled.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

A 25ª edição dos Jogos reunirá mais de 90 países, cerca de 2.800 atletas e 116 provas espalhadas por diferentes cidades italianas. A programação se estende por 19 dias, com competições na neve e no gelo distribuídas em várias sedes.

Conheça os quatro ex-pilotos da F1

Entre os casos históricos, Divina Galica, Alfonso de Portago, Bob Said e Robin Widdows conseguiram conciliar o automobilismo com participações olímpicas de inverno no século XX.

continua após a publicidade

Divina Galica

Galica é uma das cinco mulheres que já participaram de uma das atividades do Grande Prêmio de F1 e também se destacou como esquiadora britânica. Aos 19 anos, ela competiu em Innsbruck-1964 nas provas de slalom, slalom gigante e downhill. Quatro anos depois, em Grenoble, ficou em oitavo no slalom gigante, resultado que melhorou para o sétimo lugar em Sapporo-1972, na mesma disciplina.

A transição para as pistas começou em um evento promocional com celebridades. Após boas atuações, ela tentou se classificar para o GP da Grã-Bretanha de 1976 com um Surtees TS16 – sem sucesso. Não obteve vaga no grid, assim como em outras duas tentativas em 1978, e decidiu seguir carreira em outras categorias.

continua após a publicidade

Alfonso de Portago

Alfonso disputou cinco GPs entre 1956 e 1957. Logo na temporada de estreia, terminou em segundo no GP da Grã-Bretanha com a Ferrari. Em janeiro de 1957, foi quinto na Argentina. Meses depois, morreu em um acidente na Mille Miglia, na Itália.

Antes disso, no entanto, o ex-piloto integrou a primeira equipe espanhola de bobsled nos Jogos de Cortina d'Ampezzo, em 1956. Ele ficou a 0,16s do pódio nas duplas, com a quarta colocação, e terminou em nono na prova de quartetos.

Bob Said

O norte-americano teve passagem breve pela F1: largou apenas no GP dos Estados Unidos de 1969, em Sebring, e abandonou na primeira volta após rodar. No cenário olímpico, já havia competido em Grenoble 1968, onde foi 10º no bobsled. A edição seguinte contou com o retorno de Bob, em Sapporo-1972, onde terminou em 14º no quarteto e 19º nas duplas.

Robin Widdows

Situação semelhante a de Bob viveu o Robin, britânico que correu somente o GP da Grã-Bretanha de 1968, em Brands Hatch. Na ocasião, ele abandonou a disputa por falha de ignição. Já nos Jogos, o atleta disputou o bobsled de quatro homens em Innsbruck-1964, ficando em 13º, e alcançou o sétimo lugar em Grenoble-1968, três posições à frente de Said.

➡️Do Acre à Suíça: brasileiros dos quatro cantos nas Olimpíadas de Inverno

➡️Liderado por Edson Bindilatti, Brasil confirma time do bobsled para Milão-Cortina

Conexão entre F1 e Jogos de Inverno continua em alta

A conexão entre as duas modalidades ganha capítulo atual em Milano Cortina: a ex-piloto de testes da Sauber, Simona de Silvestro. A suíça, que agora defende as cores da Itália, participará dos Jogos Olímpicos de Inverno de 2026, realizados em Milão e Cortina d'Ampezzo, entre os dias 6 e 22 de fevereiro, na categoria bobsled.

Entre 2010 e 2022, Simona disputou 71 corridas na IndyCar, onde conquistou um pódio histórico em Houston (2013) e foi eleita a "Estreante do Ano" nas 500 Milhas de Indianápolis de 2010.

Em 2014, ela foi contratada pela Sauber como pilota de testes e era a principal candidata a assumir uma vaga titular na Fórmula 1 em 2015, o que a tornaria a primeira mulher em décadas a alinhar no grid da categoria máxima. Apesar da alta expectativa, o contrato com a equipe não foi renovado naquele ano.

Simona de Silvestro vai participar dos Jogos Olimpicos de Inverno, na categoria bobsled (Foto: Reprodução X)

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

+Aposte na vitória do seu piloto favorito

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.