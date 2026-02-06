menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFórmula 1

Audi anuncia piloto da academia e reforça aposta no talento feminino na Fórmula 1

Apenas duas mulheres na história da F1 conseguiram se classificar para uma corrida oficial

2871e1e8-5c72-4769-8b85-dc073b68c6f6_WhatsApp-Image-2025-03-11-at-09.56.38-aspect-ratio-1024-1024
Isabella Zuppo
São Paulo
Dia 06/02/2026
12:18
Foto: reprodução Instagram
imagem cameraFoto: reprodução Instagram
  • Matéria
  • Mais Notícias

A Audi anunciou na última quinta-feira (5) a chegada de Emma Felbermayr à sua academia de formação de pilotos. Com o acerto, a austríaca, que fazia parte do programa da Sauber, representará a marca alemã na temporada 2026 da F1 Academy.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

— Temos o prazer de dar as boas-vindas a Emma Felbermayr à família Audi Revolut F1 Team. Seu desempenho e dedicação em sua temporada de estreia na F1 Academy foram impressionantes, e vemos um grande potencial em seu futuro — destacou Allan McNish, diretor do programa de desenvolvimento de pilotos da Audi.

— Apoiar o talento feminino é uma de nossas prioridades na operação da Fórmula 1. É um orgulho para nós continuar o legado de mulheres fortes que brilharam no esporte. Estamos ansiosos para ver Emma defendendo nossas cores no grid em 2026 — completou o dirigente.

continua após a publicidade

Esta será a segunda temporada de Emma na categoria exclusiva para mulheres. Em 2025, ela correu pela Sauber (equipe que deu origem à operação de fábrica da Audi), terminando na 10ª colocação do campeonato. Seu ponto alto foi a vitória na corrida 2 da etapa de Montreal, encerrando o ano com 37 pontos. Antes disso, a pilota acumulou experiência nas Fórmulas 4 Espanhola e Britânica.

— Sou realmente grata pela confiança depositada em mim. Mal posso esperar para vestir as cores da Audi enquanto sigo minha jornada na categoria com a Rodin Motorsport. Meu objetivo é representar a marca com orgulho, aplicando o que aprendi na temporada passada para lutar por resultados consistentes — afirmou Emma.

continua após a publicidade
<strong>Emma Felbermayr</strong> é anunciada como piloto da academia da Audi na Fórmula 1 Academy (Foto: Reprodução Instagram)
<strong>Emma Felbermayr</strong> é anunciada como piloto da academia da Audi na Fórmula 1 Academy (Foto: Reprodução Instagram)

Veja o grid completo da F1 Academy

Rodin

  • Ella Lloyd (GBR/McLaren)
  • Ella Stevens (GBR/A definir)
  • Emma Felbermayr (AUT/Audi)

ART Grand Prix

  • Lisa Billard (FRA/Gatorade)
  • Jade Jacquet (FRA/Williams)
  • Kaylee Countryman (EUA/Haas)

Prema

  • Mathilda Paatz (ALE/Aston Martin)
  • A definir
  • A definir

MP Motorsport

  • Nina Gademan (HOL/Alpine)
  • Alba Hurup Larsen (DIN/Ferrari)
  • Esmee Kosterman (HOL/Lego)

A definir

  • Rafaela Ferreira (BRA/Racing Bulls)
  • Alisha Palmowski (GBR/Red Bull)
  • A definir (Mercedes)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias