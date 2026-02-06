Audi anuncia piloto da academia e reforça aposta no talento feminino na Fórmula 1

A Audi anunciou na última quinta-feira (5) a chegada de Emma Felbermayr à sua academia de formação de pilotos. Com o acerto, a austríaca, que fazia parte do programa da Sauber, representará a marca alemã na temporada 2026 da F1 Academy.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

— Temos o prazer de dar as boas-vindas a Emma Felbermayr à família Audi Revolut F1 Team. Seu desempenho e dedicação em sua temporada de estreia na F1 Academy foram impressionantes, e vemos um grande potencial em seu futuro — destacou Allan McNish, diretor do programa de desenvolvimento de pilotos da Audi.

— Apoiar o talento feminino é uma de nossas prioridades na operação da Fórmula 1. É um orgulho para nós continuar o legado de mulheres fortes que brilharam no esporte. Estamos ansiosos para ver Emma defendendo nossas cores no grid em 2026 — completou o dirigente.

continua após a publicidade

Esta será a segunda temporada de Emma na categoria exclusiva para mulheres. Em 2025, ela correu pela Sauber (equipe que deu origem à operação de fábrica da Audi), terminando na 10ª colocação do campeonato. Seu ponto alto foi a vitória na corrida 2 da etapa de Montreal, encerrando o ano com 37 pontos. Antes disso, a pilota acumulou experiência nas Fórmulas 4 Espanhola e Britânica.

— Sou realmente grata pela confiança depositada em mim. Mal posso esperar para vestir as cores da Audi enquanto sigo minha jornada na categoria com a Rodin Motorsport. Meu objetivo é representar a marca com orgulho, aplicando o que aprendi na temporada passada para lutar por resultados consistentes — afirmou Emma.

continua após a publicidade

<strong>Emma Felbermayr</strong> é anunciada como piloto da academia da Audi na Fórmula 1 Academy (Foto: Reprodução Instagram)

Veja o grid completo da F1 Academy

Rodin

Ella Lloyd (GBR/McLaren)

Ella Stevens (GBR/A definir)

Emma Felbermayr (AUT/Audi)

ART Grand Prix

Lisa Billard (FRA/Gatorade)

Jade Jacquet (FRA/Williams)

Kaylee Countryman (EUA/Haas)

Prema

Mathilda Paatz (ALE/Aston Martin)

A definir

A definir

MP Motorsport

Nina Gademan (HOL/Alpine)

Alba Hurup Larsen (DIN/Ferrari)

Esmee Kosterman (HOL/Lego)

A definir