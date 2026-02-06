Audi anuncia piloto da academia e reforça aposta no talento feminino na Fórmula 1
Apenas duas mulheres na história da F1 conseguiram se classificar para uma corrida oficial
A Audi anunciou na última quinta-feira (5) a chegada de Emma Felbermayr à sua academia de formação de pilotos. Com o acerto, a austríaca, que fazia parte do programa da Sauber, representará a marca alemã na temporada 2026 da F1 Academy.
— Temos o prazer de dar as boas-vindas a Emma Felbermayr à família Audi Revolut F1 Team. Seu desempenho e dedicação em sua temporada de estreia na F1 Academy foram impressionantes, e vemos um grande potencial em seu futuro — destacou Allan McNish, diretor do programa de desenvolvimento de pilotos da Audi.
— Apoiar o talento feminino é uma de nossas prioridades na operação da Fórmula 1. É um orgulho para nós continuar o legado de mulheres fortes que brilharam no esporte. Estamos ansiosos para ver Emma defendendo nossas cores no grid em 2026 — completou o dirigente.
Esta será a segunda temporada de Emma na categoria exclusiva para mulheres. Em 2025, ela correu pela Sauber (equipe que deu origem à operação de fábrica da Audi), terminando na 10ª colocação do campeonato. Seu ponto alto foi a vitória na corrida 2 da etapa de Montreal, encerrando o ano com 37 pontos. Antes disso, a pilota acumulou experiência nas Fórmulas 4 Espanhola e Britânica.
— Sou realmente grata pela confiança depositada em mim. Mal posso esperar para vestir as cores da Audi enquanto sigo minha jornada na categoria com a Rodin Motorsport. Meu objetivo é representar a marca com orgulho, aplicando o que aprendi na temporada passada para lutar por resultados consistentes — afirmou Emma.
Veja o grid completo da F1 Academy
Rodin
- Ella Lloyd (GBR/McLaren)
- Ella Stevens (GBR/A definir)
- Emma Felbermayr (AUT/Audi)
ART Grand Prix
- Lisa Billard (FRA/Gatorade)
- Jade Jacquet (FRA/Williams)
- Kaylee Countryman (EUA/Haas)
Prema
- Mathilda Paatz (ALE/Aston Martin)
- A definir
- A definir
MP Motorsport
- Nina Gademan (HOL/Alpine)
- Alba Hurup Larsen (DIN/Ferrari)
- Esmee Kosterman (HOL/Lego)
A definir
- Rafaela Ferreira (BRA/Racing Bulls)
- Alisha Palmowski (GBR/Red Bull)
- A definir (Mercedes)
