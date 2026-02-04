Carro da primeira vitória de Schumacher na F1 é leiloado por valor milionário

O mundo do automobilismo parou para acompanhar o arremate de uma das peças mais icônicas da história da Fórmula 1. O Benetton B192, carro utilizado por Michael Schumacher para conquistar sua primeira vitória na categoria, foi leiloado nesta quarta-feira (4) por 5 milhões de euros (aproximadamente R$ 30,8 milhões na cotação atual).

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

Michael Schumacher na Benetton B191 em corrida da Fórmula 1 (Foto: Divulgação)

O chassi em questão foi o protagonista de um marco histórico: o Grande Prêmio da Bélgica de 1992. No circuito de Spa-Francorchamps, exatamente um ano após sua estreia na F1, o jovem alemão superou lendas como Ayrton Senna e Nigel Mansell sob condições climáticas adversas para subir ao degrau mais alto do pódio pela primeira vez.

Equipado com um motor Ford HB V8 e exibindo a clássica pintura amarela e verde, o B192 foi projetado pelos renomados engenheiros Ross Brawn e Rory Byrne. Diferente dos carros ultra-tecnológicos de hoje, o modelo é lembrado por ser um dos últimos vencedores a utilizar câmbio manual, exigindo o máximo da habilidade técnica do piloto.

continua após a publicidade

O veículo passou por um rigoroso processo de restauração em 2015, mantendo a autenticidade de seus componentes mecânicos e aerodinâmicos. Antes de ir a leilão pela Broad Arrow Auctions, o carro fazia parte de uma coleção particular e chegou a ser exibido em eventos de clássicos.

A vitória em Spa em 1992 não foi apenas um triunfo isolado, mas o cartão de visitas de quem viria a se tornar o primeiro heptacampeão mundial da história. Com a Benetton, Schumacher ainda conquistaria seus dois primeiros títulos (1994 e 1995) antes de se transferir para a Ferrari e construir sua hegemonia nos anos 2000.

continua após a publicidade

O valor de R$ 30,8 milhões reflete não apenas o estado de conservação da máquina, mas o peso emocional e histórico de um objeto que simboliza o nascimento de um dos maiores mitos do esporte mundial.