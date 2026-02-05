Como é a vida de Vertappen fora das pistas de Fórmula 1?

Max Verstappen compete no alto nível do automobilismo desde 2014 e já conquistou o título mundial da Fórmula 1 em quatro oportunidades (2021, 2022, 2023 e 2024). Apesar da fama e do estrelismo à sua volta, o piloto holandês afirma que o sucesso não altera a forma como encara sua vida pessoal.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

— Tento ser eu mesmo, para ser sincero. Não preciso encontrar pessoas famosas, nem agir de forma diferente. Sei o que preciso fazer, que é performar. Se não performar, estou fora. É simples assim. Tenho amigos muito bons ao redor que me mantêm com os pés no chão, assim como a família. Eles são as pessoas mais importantes da minha vida. Claro que, por causa da F1, você acaba conhecendo celebridades, mas não estou ali por isso — disse o piloto da Red Bull ao canal da TAG Heuer no YouTube.

— Encaro isso naturalmente, faço o que preciso fazer e depois vou para casa. Por isso tento manter minha vida supersimples, nada de loucura. Apenas viver uma vida normal fora da Fórmula 1 — completou.

continua após a publicidade

Aos 28 anos, a carreira do tetracampeão é recheada de recordes e momentos históricos. Ao ser questionado sobre a aposentadoria e como gostaria de ser lembrado pelas próximas gerações de fãs, o piloto foi objetivo.

— É sempre difícil dizer a si mesmo que está tudo certo, porque nunca se sabe como a carreira vai terminar. Fui sortudo por já ter vencido muito. Se mais coisas vierem, ótimo. Se não, tudo bem também. Não faço ideia do que estarei fazendo daqui a 20 ou 30 anos. Mas esses quatro títulos vão continuar lá. Isso ninguém pode tirar — concluiu o holandês.

continua após a publicidade

Max Verstappen foi o campeão do GP de Las Vegas (Foto: Patrick T. Fallon / AFP)

Verstappen descarta cargos na gerência da F1 após aposentadoria

O holandês pôs fim aos rumores sobre uma futura função de gestão em Milton Keynes, afirmando que não possui interesse em trocar o cockpit pelos escritórios da equipe.

— Eu gosto de estar na F1 como piloto, não acho que voltaria à F1 em uma função administrativa, digamos assim. Por exemplo, um dos meus objetivos é trazer um piloto de simulador para o mundo real. Isso já aconteceu este ano e ele está indo muito bem. Eu só quero tentar desenvolver esse projeto naturalmente, porque é definitivamente algo que eu gosto muito — comentou.