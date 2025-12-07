Verstappen ganha, mas não vence; Norris é campeão da F1 em Abu Dhabi

Max Verstappen venceu a corrida do GP de Abu Dhabi de Fórmula 1 (F1), mas o título da temporada ficou com Lando Norris. O britânico pôde contar com a boa estratégia da McLaren, que soube administrar o terceiro lugar do inglês, o necessário para o título. Oscar Piastri soube ser um bom escudeiro, dificultou a vida de Verstappen, e terminou em segundo na etapa. Ele ficou em terceiro no campeonato, atrás do holandês.

Com o resultado, Norris se tornou campeão mundial com 423 pontos. O piloto britânico vinha atrás do companheiro Piastri, mas conseguiu passar o australiano no GP do México, quando faltavam cinco corridas para o fim. Verstappen foi vice-campeão, com 421 pontos. Piastri, que liderou a maioria do campeonato, foi somente o terceiro com 410 pontos.

O brasileiro Gabriel Bortoleto terminou a sua temporada de estreia da F1 em 19º e 19 pontos. A sua melhor colocação em uma corrida foi um sexto lugar no GP da Hungria, enquanto a melhor posição de largada foi um sétimo lugar conquistado na Hungria, Monza e Abu Dhabi.

Gabriel Bortoleto no GP de Las Vegas (Foto: Rudy Carezzevoli/Getty Images/AFP)

Como foi o GP de Abu Dhabi de F1?

A largada foi tranquila e conforme o esperado. Lando Norris não atacou ninguém, apenas se defendeu de Oscar Piastri. Ainda na primeira volta, Piastri aplicou uma ultrapassagem no britânico. Com isso, a segunda volta foi aberta com Verstappen na liderança, Piastri em segundo e Norris em terceiro. A ultrapassagem entre os pilotos da McLaren foi uma clara estratégia da equipe para pressionar Verstappen.

Depois, Charles Leclerc começou a ameaçar Norris. A situação era um pouco preocupante, já que um quarto lugar do britânico daria o título a Verstappen, que liderava. Na estratégia da equipe, a McLaren mandou Piastri desgastar Verstappen.

Na volta de 17, a McLaren aproveitou o embalo de outras equipes e chamou Norris para os boxes. Ele voltou em nono e começou a escalar o grid. Chegando na quarta posição, o britânico tinha Yuki Tsunoda, companheiro de Verstappen, na frente. Aí o caminho ficou mais difícil para Norris.

A ultrapassagem veio com um "zig-zag" de Yuki Tsunoda. Com isso, Norris passou pelo limite de pista. A FIA investigou a ação e deu cinco segundos de punição para o japonês. Os comissários concluíram não haver ação necessária para Norris.

Oscar Piastri faz parada em Abu Dhabi (Foto: Andrej ISAKOVIC / POOL / AFP)

Quando Verstappen parou, Piastri passou a liderar e a ser vice no campeonato. O piloto da McLaren foi o último postulante a trocar os pneus. Piastri voltou dos boxes com a segunda posição. Desde então, a corrida ficou assim: Verstappen, Piastri e Norris. Foi uma conquista segura de Lando Norris.

No meio do pelotão, Lewis Hamilton fez uma boa corrida. Ele conseguiu oito posições, largando da 16ª posição.

Campeonato final de pilotos da F1 2025