FIA endurece regulamento da Fórmula 1 para evitar brechas em 2026
As corridas voltam em março de 2026
A Federação Internacional de Automobilismo (FIA), realizou algumas mudanças no regulamento da próxima temporada para evitar que as equipes explorem possíveis brechas. As principais mudanças envolvem os novos motores.
A partir de agora, o limite de fluxo de energia passa a ser de 3.000 MJ/h, substituindo o critério anterior que media apenas o fluxo de massa máximo de 100 kg/h.
Outra mudança significativa ocorreu na parte de coleta de dados. Anteriormente, as equipes utilizavam dois medidores — um para uso interno e outro para o controle da FIA. Agora, será adotada uma única unidade padrão, fornecida pela empresa Allengra.
A nova diretriz também busca minimizar brechas relacionadas à temperatura. Existe o receio de que o aquecimento ou resfriamento intencional do medidor possa interferir na precisão dos dados captados.
Em outubro, o Conselho Mundial de Automobilismo da FIA já havia adicionado uma cláusula proibindo qualquer intervenção térmica intencional no dispositivo. Recentemente, o texto foi modificado para vetar "qualquer dispositivo, sistema ou procedimento cujo objetivo ou efeito seja alterar a temperatura do medidor".
Quando volta a Fórmula 1?
Após o encerramento da temporada 2025, a categoria entra em seu período de férias. Os motores voltam a roncar oficialmente entre os dias 26 e 30 de janeiro, em testes privados em Barcelona. Na sequência, o circo da F1 segue para o Bahrein para as sessões oficiais de pré-temporada, que ocorrem de 11 a 13 e de 18 a 20 de fevereiro.
A primeira corrida oficial está marcada para os dias 6 a 8 de março, no Grande Prêmio da Austrália.
