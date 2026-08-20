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Bortoleto reage à renovação de Verstappen: 'Uma coisa boa'

Pilotos são amigos desde antes da chegada do brasileiro à Fórmula 1

PorAndressa SimõesRio de Janeiro (RJ)
20/08/2026 18:44
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Gabriel Bortoleto e Max Verstappen na F1 (Foto: Getty Images/ AFP)
Gabriel Bortoleto e Max Verstappen na F1 (Foto: Getty Images/ AFP)

Nesta quinta-feira (20), Max Verstappen deu fim aos rumores e anunciou sua renovação com a Red Bull até 2030. E quem ficou feliz com a notícia foi Gabriel Bortoleto, único brasileiro em ação na Fórmula 1 e amigo do holandês. Para ele, a extensão do contrato do tetracampeão mundial é um sinal positivo para toda a elite do automobilismo.

— Achei incrível. Fico feliz em saber que ele vai ficar. Existiam todos aqueles rumores de que talvez ele fosse sair da F1 e tudo mais, então estou simplesmente feliz com a notícia. E também é ótimo para o esporte, por termos no grid um tetracampeão mundial ficando na categoria. É sempre uma coisa boa, entretenimento para todo mundo, proporcionando boas corridas e diversão.

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A amizade de Bortoleto e Verstappen começou antes mesmo da chegada do brasileiro à Fórmula 1. O primeiro encontro entre os dois ocorreu em 2016, quando Bortoleto tinha apenas 11 anos. O que começou com um simples pedido de foto ao então recém-promovido piloto da Red Bull transformou-se em uma amizade que se fortaleceu ao longo das temporadas. Com encontros frequentes no paddock, a relação evoluiu gradualmente para um aconselhamento técnico e profissional.

A renovação de Verstappen com a Red Bull

Até então, o piloto e a equipe tinham vínculo até 2028. A perda de domínio da Red Bull, a partir de 2024, e o descontentamento público de Verstappen com o novo regulamento da F1 foram combustíveis para os rumores da saída da escuderia e até de uma aposentadoria precoce do holandês. Segundo publicações da imprensa internacional, o contrato do tetracampeão previa uma cláusula de rescisão antecipada em caso de mau desempenho.

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— Sempre disse isso: a equipe é como uma segunda família para mim e me sinto muito à vontade aqui. Cheguei à equipe com a esperança de poder vencer corridas. O que conseguimos alcançar juntos tem sido simplesmente maravilhoso; compartilhamos muitos momentos incríveis e conquistamos quatro Mundiais. Continuar essa jornada com a mesma equipe com a qual estive durante toda a minha carreira é realmente especial e algo que sempre quis fazer — completou Max.

O tetracampeão de Fórmula 1 Max Verstappen renovou seu vínculo com a Red Bull
O tetracampeão de Fórmula 1 Max Verstappen renovou seu vínculo com a Red Bull (Foto: Divulgação/ Red Bull)

Com contrato renovado, Max Verstappen tem como próximo compromisso o GP da Holanda, que começa nesta sexta-feira (21). O piloto é o atual sexto colocado do Mundial de Pilotos, com 109 pontos.

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