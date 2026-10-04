Bortoleto erra, recebe punição da F1 e termina sem pontos no GP do Bahrein
Brasileiro se envolveu em toque com Carlos Sainz e terminou a corrida em 18º
Gabriel Bortoleto terminou o Grande Prêmio do Bahrein, disputado na Malásia, sem pontuar. Neste domingo (4), o brasileiro largou entre os dez primeiros, mas perdeu posições durante a corrida e ainda recebeu uma punição de dez segundos após um toque com Carlos Sainz. No fim, o piloto da Audi terminou apenas na 18ª colocação.
➡️ Max Verstappen vence primeira na F1 2026 no GP do Bahrein
Bortoleto começou a prova com pneus intermediários e ganhou posições nas primeiras voltas. Depois da entrada do Safety Car, porém, a pista começou a secar e o brasileiro trocou para pneus macios. A estratégia permitiu uma recuperação momentânea, mas o piloto acabou se envolvendo em um incidente com Sainz que prejudicou seu resultado.
O toque danificou a asa dianteira do carro de Bortoleto e obrigou o brasileiro a fazer uma parada adicional nos boxes. Além do prejuízo na corrida, os comissários consideraram o piloto responsável pelo incidente e aplicaram uma penalidade de dez segundos.
A punição foi cumprida durante uma das paradas seguintes, aumentando ainda mais a distância para os adversários. Com o desgaste dos pneus e a necessidade de recuperar o tempo perdido nos boxes, Bortoleto não conseguiu voltar à disputa pelas posições que garantiam pontos.
O resultado encerra um fim de semana abaixo das expectativas para o brasileiro. Depois de avançar ao Q3 e largar entre os dez primeiros, Bortoleto tinha a expectativa de buscar mais uma pontuação na temporada, mas terminou a prova fora da zona de pontos.
➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
Fórmula 1
Coincidência na F1 une falha na Mercedes, eleições do Brasil e vitória da Red BullHá 6 minutos
Fórmula 1
Max Verstappen vence primeira na F1 2026 no GP do BahreinHá 2 horas
Fórmula 1
Volta a volta da vitória de Verstappen no GP do Bahrein pela F1 2026Há 7 horas
Fórmula 1
Fórmula 1 hoje: horários e onde assistir ao GP do Bahrein neste domingo (4)Há 9 horas
Fórmula 1
Verstappen mira vitória na Malásia após pole inédita em 2026: 'É o objetivo'Há 19 horas
Fórmula 1
GP do Bahrein: saiba como ficou o grid de largada da corrida na F1Há 20 horas
Mais LANCE!