Gabriel Bortoleto terminou o Grande Prêmio do Bahrein, disputado na Malásia, sem pontuar. Neste domingo (4), o brasileiro largou entre os dez primeiros, mas perdeu posições durante a corrida e ainda recebeu uma punição de dez segundos após um toque com Carlos Sainz. No fim, o piloto da Audi terminou apenas na 18ª colocação.

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Bortoleto começou a prova com pneus intermediários e ganhou posições nas primeiras voltas. Depois da entrada do Safety Car, porém, a pista começou a secar e o brasileiro trocou para pneus macios. A estratégia permitiu uma recuperação momentânea, mas o piloto acabou se envolvendo em um incidente com Sainz que prejudicou seu resultado.

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O toque danificou a asa dianteira do carro de Bortoleto e obrigou o brasileiro a fazer uma parada adicional nos boxes. Além do prejuízo na corrida, os comissários consideraram o piloto responsável pelo incidente e aplicaram uma penalidade de dez segundos.

A punição foi cumprida durante uma das paradas seguintes, aumentando ainda mais a distância para os adversários. Com o desgaste dos pneus e a necessidade de recuperar o tempo perdido nos boxes, Bortoleto não conseguiu voltar à disputa pelas posições que garantiam pontos.

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O resultado encerra um fim de semana abaixo das expectativas para o brasileiro. Depois de avançar ao Q3 e largar entre os dez primeiros, Bortoleto tinha a expectativa de buscar mais uma pontuação na temporada, mas terminou a prova fora da zona de pontos.

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