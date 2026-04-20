Bearman define culpado da F1 ao relembrar acidente no Japão

O Grande Prêmio do Japão – última etapa da Fórmula 1, antes da pausa de abril – ficou marcado pelo grave acidente de Oliver Bearman. Cerca de três semanas depois, o inglês abriu o jogo sobre quem, e o que, causou a batida em Suzuka. Na ocasião, ao desviar de Franco Colapinto, o piloto foi para cima da grama e perdeu o controle de sua Haas.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

A análise dos dados em tempo real durante o acidente revelou um cenário alarmante. Enquanto Bearman acionava o botão de ultrapassagem, Colapinto desacelerava bruscamente para 174 km/h, uma diferença de velocidade de quase 100 km/h entre os dois monopostos em um trecho de alta. Nesse cenário, o movimento do argentino, mesmo que pequeno, foi o responsável por ocasionar sua batida.

— Franco se moveu para a minha frente para defender a posição. No ano passado, isso estaria absolutamente no limite, mas provavelmente ok com a diferença de 5 ou 10 km/h. Mas com 50 km/h, ele não me deu o espaço suficiente e eu tive que evitar uma batida muito, muito maior. Eu tive sorte de não o atingir, seria muito pior se eu tivesse feito isso — disse Bearman, em entrevista ao podcast "Up to Speed".

continua após a publicidade

Segundo o jovem da Haas, o argentino descumpriu uma decisão tomada, há poucos dias, em uma reunião com todos os pilotos. O ideal teria sido Colapinto levar em consideração as diferenças de velocidade antes de se mover para defender sua posição na pista.

— É algo de que falamos na sexta-feira e é um pouco frustrante. Dissemos entre os pilotos: precisamos nos dar um pouco mais de respeito. Mover para defender a posição com um pouco mais de tempo, porque a diferença de velocidade é muito maior do que as que já tivemos nesse esporte. E dois dias depois isso acontece, o que para mim é inaceitável. Precisamos entender e ser mais respeitosos entre os pilotos, porque eu não fiquei feliz com a ação dele — completou.

continua após a publicidade

Relembre o acidente de Bearman no Japão

Na volta 21, Bearman protagonizou uma colisão de alta voltagem na saída da curva Spoon ao tentar ultrapassar Colapinto. A tentativa de manobra ocorreu quando o britânico buscou o lado externo da pista na curva 13. Ao tocar a grama a 262 km/h, o piloto perdeu o controle, destruiu duas placas de sinalização e atingiu violentamente a barreira de proteção.

Oliver conseguiu sair do carro sem ajuda imediata. Apesar disso, apresentou dificuldades para caminhar e demonstrou desconforto no tornozelo direito, sendo auxiliado pelos fiscais. A situação gerou apreensão momentânea, e o piloto foi atendido logo na sequência.

➡️ Ex-chefe da F1 revela motivo de Ayrton Senna nunca ter ido para Ferrari

Oliver Bearman no GP do Japão pela F1 2026 (Foto: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP)

🏎️ Aposte na vitória de seu piloto favorito na F1!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.