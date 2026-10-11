AO VIVO: siga a corrida do GP de Singapura, etapa da F1 2026
Atividade acontece no Circuito de Marina Bay neste domingo (11)
A décima sétima etapa da Fórmula 1 de 2026 está perto do fim. Os pilotos estarão de volta ao Circuito de Marina Bay neste domingo (11) para a corrida principal, após pole position de Max Verstappen. Acompanhe AO VIVO com o Lance!.
ATUALIZAÇÃO: Gabriel Bortoleto abandonou após relatar problema na caixa de câmbio. Pódio: Verstappen (1º), Leclerc (2º) e Hamilton (3º).
➡️ Análise: Max Verstappen tem dois trunfos para quebrar tabu na F1 em Singapura
Acompanhe a corrida do GP de Singapura de F1
*EM ATUALIZAÇÃO
39/62 - Safety car virtual é acionado.
39/62 - Lance Stroll tem problema de embreagem e abandona a corrida. Com muita fumaça saindo de sua Aston Martin, canadense precisou parar o carro no meio da pista.
36/62 - Piastri faz a volta mais rápida da prova, ao virar 1m36s426, de pneus novos. No top-8, apenas Hamilton está de compostos macios, enquanto o resto colocou novos pneus macios.
34/62 - McLaren chama Piastri para os boxes. Com parada ruim, o australiano volta para a pista 5 segundos atrás do companheiro de equipe, que está em quinto.
33/62 - Norris e Verstappen também param. Enquanto o britânico perde importantes posições e vai para 6º, o tetracampeão mundial segue na liderança.
32/62 - Hulkenberg e Lawson fazem suas primeiras paradas, e Russell volta a subir no grid. Piloto da Mercedes está em 8º.
31/62 - Franco Colapinto para na área de escape da pista e gera bandeira amarela no trecho das curvas 6 e 7. Por sorte, argentino consegue levar sua Alpine para fora do circuito pela "garagem".
30/62 - Com entrada de Pierre Gasly nos boxes, Russell chega na zona de pontuação.
28/62 - Hamilton relata que perdeu 2 segundos na última volta por estar preso atrás de Leclerc.
27/62 - Com a queda de Leclerc e Antonelli, Verstappen anota uma vantagem de 17 segundos para o segundo colocado, Lando Norris.
25/62 - Leclerc sai da pit lane logo à frente de Hamilton. Disputa é boa entre as Ferraris.
25/62 - É a vez de Leclerc também ir aos boxes no GP de Singapura.
24/62 - Antonelli também para, mas volta atrás de Hamilton.
21/62 - Hamilton ultrapassa Lawson sem grandes problemas. O problema? Agora ele está a 19 segundos de Piastri, em quinto.
18/62 - Primeira parada de Lewis Hamilton, foi de médios para os macios. Britânico sai do top-3 e volta em 7º, atrás de Lawson.
17/62 - Top-6 está praticamente isolada na prova. Depois de Piastri, Lawson está a mais de 16 segundos de distância da parte superior da tabela.
15/62 - Vantagem de Verstappen na liderança chega a quase 3 segundos.
13/62 - Russell ganha mais uma. Desta vez, leva a melhor sobre Sainz.
11/62 - Corrida de recuperação de George Russell é boa. Britânico largou em 19º e já está em 13º.
11/62 - Pit lane aberta.
10/62 - Entrada do pit lane está fechada. Comissários de prova retornam o carro do Bortoleto, que pegou fogo, para a garagem da Audi.
9/62 - VSC já terminou, e corrida está liberada.
8/62 - Safety car virtual acionado.
7/62 - Bortoleto relata problema na caixa de câmbio e para o carro na saída dos boxes.
7/62 - Disputa intensa entre Verstappen e Leclerc no topo.
6/62 - Bortoleto está a menos de meio segundo de Alex Albon na luta pela 16ª posição.
5/62 - Mais uma de Bearman! Ollie leva a melhor sobre Carlos Sainz e entra na zona de pontuação.
4/62 - E aconteceu o inevitável... Russell ultrapassa Bortoleto, que volta para 17º.
3/62 - Ultrapassar é difícil, mas não é impossível. Bearman supera Ocon e sobe para 11º.
3/62 - Leclerc cola em Verstappen e desvantagem cai para 0,6 segundos.
1/62 - Bortoleto ganha posição de Russell e sobe para 16º.
1/62 - Bela largada de Nico Hulkenberg que sai de 10º para 8º. Enquanto isso, Gabriel Bortoleto sofre e perde 3 posições, ficando em 17º.
1/62 - Max Verstappen defende boa largada de Charles Leclerc e mantém pole position.
COMEÇA A CORRIDA!
- Pilotos saem para a volta de aquecimento.
- Max Verstappen é o pole position, e Gabriel Bortoleto larga em 14º. Veja como está o grid de largada.
- Relembre como foi o GP do Bahrein:
- Faltam apenas 30 minutos para o início da corrida da F1
O GP de Singapura fecha um ciclo de três disputas consecutivas na Ásia. A gira teve início no último fim de semana de setembro, no Azerbaijão, e continuou no Bahrein. Por conta da guerra no Oriente Médio, este ano a corrida aconteceu excepcionalmente no Circuito de Sepang, na Malásia.
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Desempenho do brasileiro na classificação
Gabriel Bortoleto começou a classificação do GP de Singapura com dificuldades para encontrar o ritmo ideal no Q1. O brasileiro chegou a ocupar posições mais baixas durante a sessão, mas conseguiu melhorar sua marca na reta final e avançou para o Q2 com o 16º melhor tempo.
Na segunda parte, porém, Bortoleto voltou a enfrentar dificuldades. Enquanto os adversários melhoravam suas marcas, o piloto da Audi não conseguiu acompanhar o ritmo e terminou a classificação na 15ª colocação. Na tentativa decisiva, ainda cometeu um erro na curva 14, passou reto e perdeu a chance de melhorar seu tempo.
Com isso, Bortoleto ficou fora do Q3 e vai largar da 14ª posição no GP de Singapura. A posição de largada, porém, só foi definida após a punição de George Russell, que perderá posições no grid por alterações no carro. Nico Hulkenberg também foi eliminado no Q2 e largará em 10º.
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