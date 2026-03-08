Piastri se culpa por batida surpreendente no GP da Austrália de F1: 'Desapontado'

Oscar Piastri chegou a Melbourne, na Austrália, na esperança de vencer o Grande Prêmio de estreia da Fórmula 1 2026 em casa, pela primeira vez. No entanto, as expectativas do australiano foram frustradas. Isso porque, antes mesmo da largada, na volta de reconhecimento, o piloto da McLaren perdeu o controle do carro, rodou e bateu na curva 4 do circuito de Albert Park. Piastri se culpou e se disse 'desapontado' pelo acontecimento.

— Eu estou só desapontado. Um cenário como esse não deveria acontecer. Obviamente, é muito decepcionante. É só choque e surpresa, na verdade. Eu estava para trás antes mesmo de ter uma chance de reagir, mas bater na corrida ou tentando ir à corrida é uma situação que não deveria acontecer.

Após a batida, o terceiro colocado na última temporada da F1 não teve condições de iniciar a disputa da corrida principal, na madrugada deste sábado (7) para domingo (8). A suspensão e o pneu dianteiro direito foram bastante danificados, e não havia tempo da equipe reparar os equipamentos a tempo.

Mesmo assumindo a culpa, Piastri afirmou que uma potência inesperada do Motor da Mercedes contribuiu para que ele perdesse o controle do monoposto e se chocasse.

— Duas coisas aconteceram. A primeira coisa que eu quero ressaltar é que, com certeza, uma boa parte (da culpa) da batida foi minha. Pneus frios, eu usei aquela zebra em todas as voltas do fim de semana, mas não precisava. Ao mesmo tempo, eu tive uma potência extra de 100kW que não esperava, o que não é insignificante.

Segundo ele, "a parte mais difícil de aceitar" é que isso foi um funcionamento normal do motor, seguindo o novo regulamento da FIA para 2026.

— De certa forma, seria até mais fácil se disséssemos apenas que os pneus estavam frios e eu estivesse otimista. Mas quando você adiciona outro fator como esse, a situação fica ainda mais complicada.

Confira o resultado do GP da Austrália de F1

1 . George Russell (Mercedes) 2 . Kimi Antonelli (Mercedes) +2s974 3 . Charles Leclerc (Ferrari) +15s519 4 . Lewis Hamilton (Ferrari) +16s144 5 . Lando Norris (McLaren) +51s741 6 . Max Verstappen (Red Bull) +54s617 7 . Oliver Bearman (Haas) +1 volta 8 . Arvid Lindblad (Racing Bulls) +1 volta 9 . Gabriel Bortoleto (Audi) +1 volta 10 . Pierre Gasly (Alpine) +1 volta 11 . Esteban Ocon (Haas) +1 volta 12 . Alexander Albon (Williams) +1 volta 13 . Liam Lawson (Racing Bulls) +1 volta 14 . Franco Colapinto (Alpine) +2 voltas 15 . Carlos Sainz (Williams) +2 voltas 16 . Sergio Pérez (Cadillac) +3 voltas

Abandonaram: Fernando Alonso (Aston Martin), Valtteri Bottas (Cadillac), Isack Hadjar (Red Bull), Oscar Piastri (McLaren) e Nico Hulkenberg (Audi).

Não concluiu: Lance Stroll (Aston Martin).