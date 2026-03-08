A temporada 2026 da Fórmula 1 começou com vitória de George Russell. O piloto da Mercedes triunfou no GP da Austrália, disputado na madrugada deste domingo (8), e liderou a dobradinha da equipe alemã com Kimi Antonelli em segundo. Charles Leclerc, da Ferrari, completou o pódio, enquanto o brasileiro Gabriel Bortoleto terminou na nona posição.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Como foi a corrida do GP da Austrália?

A corrida começou com intensidade logo após a largada. Charles Leclerc superou George Russell ainda nos primeiros metros e assumiu a liderança da prova, enquanto Lewis Hamilton também ganhou posições importantes e chegou ao terceiro lugar ao ultrapassar Isack Hadjar. Pouco depois, Russell reagiu e recuperou a primeira posição, iniciando uma disputa direta com o piloto da Ferrari pelas primeiras colocações.

Nas voltas iniciais, a liderança trocou de mãos algumas vezes entre Russell e Leclerc, enquanto o restante do pelotão buscava se estabilizar. Gabriel Bortoleto enfrentou dificuldades no começo, mas conseguiu recuperar a décima posição após as primeiras voltas. Max Verstappen, que havia largado mais atrás após cair no Q1 da classificação, também iniciou uma corrida de recuperação e conseguiu ultrapassar o brasileiro.

continua após a publicidade

Após dez voltas, Leclerc aparecia na liderança com vantagem mínima sobre Russell, enquanto a disputa pelo terceiro lugar ficava entre Hamilton e Kimi Antonelli. Pouco depois, a corrida teve a primeira grande interrupção quando Isack Hadjar ficou preso na brita, provocando um safety car virtual.

Paradas adiantadas e estratégicas

A neutralização abriu espaço para estratégias diferentes entre as equipes. Alguns pilotos aproveitaram a bandeira amarela para ir aos boxes, o que ajudou Bortoleto a ganhar posições e subir momentaneamente para o oitavo lugar. Enquanto isso, mesmo com as Ferrari liderando o pelotão, Verstappen chamava atenção pela recuperação e já aparecia entre os seis primeiros colocados.

continua após a publicidade

O GP da Austrália voltou a ter problemas pouco depois. Valtteri Bottas saiu da pista e ficou preso na grama ao lado do circuito, provocando mais um safety car virtual. A pausa foi aproveitada por vários pilotos para trocar pneus, embora algumas equipes, como a Ferrari, não tenham conseguido realizar o pit stop naquele momento devido ao fechamento temporário da entrada dos boxes.

Mais do Guia da F1:

➡️ Conheça todos os pilotos da temporada

➡️ Confira o calendário completo da Fórmula 1 em 2026

➡️ Conheça tudo sobre o GP da Austrália, palco da estreia da F1

Liderança bem administrada da Mercedes

Quando a corrida foi retomada, Russell conseguiu recuperar definitivamente a liderança ao ultrapassar Hamilton, que ainda não havia feito sua parada. Ao mesmo tempo, a prova também marcou o retorno de Fernando Alonso à pista após abandonar anteriormente, aproveitando as voltas finais para coletar dados importantes para a Aston Martin.

Na parte final da corrida, alguns abandonos passaram a marcar o GP. Bottas, Alonso, Hadjar, Oscar Piastri e Nico Hülkenberg não conseguiram se manter na disputa. Ainda assim, as batalhas no pelotão intermediário continuaram intensas. Um novo safety car virtual foi acionado quando um pedaço do carro de Sergio Pérez caiu na pista.

Russell administrou com tranquilidade a vantagem na liderança. Bortoleto manteve presença constante no Top 10, embora sem conseguir reduzir a diferença para Arvid Lindblad, que seguia à frente. Nos momentos finais, o brasileiro ainda tentou pressionar o novato pela oitava colocação.

Ao final das 58 voltas, George Russell confirmou a vantagem da pole position com vitória na etapa de abertura da temporada. Kimi Antonelli e Charles Leclerc fecharam o pódio. Gabriel Bortoleto, por sua vez, cruzou a linha de chegada na nona posição e garantiu seus primeiros pontos no campeonato.

Pódio do GP da Austrália na F1 2026 (Foto: WILLIAM WEST / AFP)

➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

+Aposte em Gabriel Bortoleto na F1

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.