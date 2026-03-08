menu hamburguer
Verstappen e Leclerc ironizam carros da F1: 'Parece Mario Kart'

O piloto da Ferrari terminou o GP da Austrália na 3° posição, enquanto o da Red Bull ficou em 6°

Isabella Zuppo
São Paulo
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 08/03/2026
13:08
Max Verstappen, caminha pelo paddock no primeiro dia do segundo teste de pré-temporada da Fórmula 1 no Circuito Internacional do Bahrein, em Sakhir, em 18 de fevereiro de 2026 (Foto: Giuseppe Cacace/AFP)
A adaptação aos novos carros da Fórmula 1 tem sido um desafio para o grid. Enquanto o vencedor do GP da Austrália deste domingo (8), George Russell, prega paciência com o regulamento, Charles Leclerc ironizou o sistema, comparando com o antigo vídeo game do 'Mario Kart', e Max Verstappen reforçou seu descontentamento com a nova dinâmica de pista.

— O botão de ultrapassagem parece o cogumelozinho do Mario Kart — disparou Leclerc, via rádio da Ferrari, durante a prova em Melbourne.

O novo modo de potência extra chega para substituir o antigo DRS (sistema de redução de arrasto). Se antes as manobras eram facilitadas pela abertura da asa traseira, agora as disputas dependem de um "boost" elétrico nas baterias.

— Você ultrapassa na reta e pode ser atacado imediatamente. Talvez não tenha me incomodado tanto porque temos mais velocidade de curva que os outros, mas, no meio do pelotão, vimos coisas parecidas com Mario Kart — opinou Verstappen.

Apesar das críticas dos pilotos, os números iniciais da era 2026 mostram um impacto direto no espetáculo. O GP deste domingo, no Circuito de Albert Park, registrou cerca de 120 ultrapassagens, quase o triplo das 45 registradas na edição de 2025.

Charles Leclerc durante treino livre no GP da Austrália (Foto: Martin KEEP / AFP)
Resultado do GP da Austrália

    1.
  1. George Russell (Mercedes)
    2. 2.
  2. Kimi Antonelli (Mercedes) +2s974
    3. 3.
  3. Charles Leclerc (Ferrari) +15s519
    4. 4.
  4. Lewis Hamilton (Ferrari) +16s144
    5. 5.
  5. Lando Norris (McLaren) +51s741
    6. 6.
  6. Max Verstappen (Red Bull) +54s617
    7. 7.
  7. Oliver Bearman (Haas) +1 volta
    8. 8.
  8. Arvid Lindblad (Racing Bulls) +1 volta
    9. 9.
  9. Gabriel Bortoleto (Audi) +1 volta
    10. 10.
  10. Pierre Gasly (Alpine) +1 volta
    11. 11.
  11. Esteban Ocon (Haas) +1 volta
    12. 12.
  12. Alexander Albon (Williams) +1 volta
    13. 13.
  13. Liam Lawson (Racing Bulls) +1 volta
    14. 14.
  14. Franco Colapinto (Alpine) +2 voltas
    15. 15.
  15. Carlos Sainz (Williams) +2 voltas
    16. 16.
  16. Sergio Pérez (Cadillac) +3 voltas

Abandonaram: Fernando Alonso (Aston Martin), Valtteri Bottas (Cadillac), Isack Hadjar (Red Bull), Oscar Piastri (McLaren) e Nico Hulkenberg (Audi).

Não concluiu: Lance Stroll (Aston Martin).

