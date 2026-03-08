Verstappen e Leclerc ironizam carros da F1: 'Parece Mario Kart'

A adaptação aos novos carros da Fórmula 1 tem sido um desafio para o grid. Enquanto o vencedor do GP da Austrália deste domingo (8), George Russell, prega paciência com o regulamento, Charles Leclerc ironizou o sistema, comparando com o antigo vídeo game do 'Mario Kart', e Max Verstappen reforçou seu descontentamento com a nova dinâmica de pista.

— O botão de ultrapassagem parece o cogumelozinho do Mario Kart — disparou Leclerc, via rádio da Ferrari, durante a prova em Melbourne.

O novo modo de potência extra chega para substituir o antigo DRS (sistema de redução de arrasto). Se antes as manobras eram facilitadas pela abertura da asa traseira, agora as disputas dependem de um "boost" elétrico nas baterias.

— Você ultrapassa na reta e pode ser atacado imediatamente. Talvez não tenha me incomodado tanto porque temos mais velocidade de curva que os outros, mas, no meio do pelotão, vimos coisas parecidas com Mario Kart — opinou Verstappen.

Apesar das críticas dos pilotos, os números iniciais da era 2026 mostram um impacto direto no espetáculo. O GP deste domingo, no Circuito de Albert Park, registrou cerca de 120 ultrapassagens, quase o triplo das 45 registradas na edição de 2025.

Charles Leclerc durante treino livre no GP da Austrália (Foto: Martin KEEP / AFP)

Resultado do GP da Austrália

1 . George Russell (Mercedes) 2 . Kimi Antonelli (Mercedes) +2s974 3 . Charles Leclerc (Ferrari) +15s519 4 . Lewis Hamilton (Ferrari) +16s144 5 . Lando Norris (McLaren) +51s741 6 . Max Verstappen (Red Bull) +54s617 7 . Oliver Bearman (Haas) +1 volta 8 . Arvid Lindblad (Racing Bulls) +1 volta 9 . Gabriel Bortoleto (Audi) +1 volta 10 . Pierre Gasly (Alpine) +1 volta 11 . Esteban Ocon (Haas) +1 volta 12 . Alexander Albon (Williams) +1 volta 13 . Liam Lawson (Racing Bulls) +1 volta 14 . Franco Colapinto (Alpine) +2 voltas 15 . Carlos Sainz (Williams) +2 voltas 16 . Sergio Pérez (Cadillac) +3 voltas

Abandonaram: Fernando Alonso (Aston Martin), Valtteri Bottas (Cadillac), Isack Hadjar (Red Bull), Oscar Piastri (McLaren) e Nico Hulkenberg (Audi).

Não concluiu: Lance Stroll (Aston Martin).

