Verstappen e Leclerc ironizam carros da F1: 'Parece Mario Kart'
O piloto da Ferrari terminou o GP da Austrália na 3° posição, enquanto o da Red Bull ficou em 6°
A adaptação aos novos carros da Fórmula 1 tem sido um desafio para o grid. Enquanto o vencedor do GP da Austrália deste domingo (8), George Russell, prega paciência com o regulamento, Charles Leclerc ironizou o sistema, comparando com o antigo vídeo game do 'Mario Kart', e Max Verstappen reforçou seu descontentamento com a nova dinâmica de pista.
— O botão de ultrapassagem parece o cogumelozinho do Mario Kart — disparou Leclerc, via rádio da Ferrari, durante a prova em Melbourne.
O novo modo de potência extra chega para substituir o antigo DRS (sistema de redução de arrasto). Se antes as manobras eram facilitadas pela abertura da asa traseira, agora as disputas dependem de um "boost" elétrico nas baterias.
— Você ultrapassa na reta e pode ser atacado imediatamente. Talvez não tenha me incomodado tanto porque temos mais velocidade de curva que os outros, mas, no meio do pelotão, vimos coisas parecidas com Mario Kart — opinou Verstappen.
Apesar das críticas dos pilotos, os números iniciais da era 2026 mostram um impacto direto no espetáculo. O GP deste domingo, no Circuito de Albert Park, registrou cerca de 120 ultrapassagens, quase o triplo das 45 registradas na edição de 2025.
Resultado do GP da Austrália
- George Russell (Mercedes)
- Kimi Antonelli (Mercedes) +2s974
- Charles Leclerc (Ferrari) +15s519
- Lewis Hamilton (Ferrari) +16s144
- Lando Norris (McLaren) +51s741
- Max Verstappen (Red Bull) +54s617
- Oliver Bearman (Haas) +1 volta
- Arvid Lindblad (Racing Bulls) +1 volta
- Gabriel Bortoleto (Audi) +1 volta
- Pierre Gasly (Alpine) +1 volta
- Esteban Ocon (Haas) +1 volta
- Alexander Albon (Williams) +1 volta
- Liam Lawson (Racing Bulls) +1 volta
- Franco Colapinto (Alpine) +2 voltas
- Carlos Sainz (Williams) +2 voltas
- Sergio Pérez (Cadillac) +3 voltas
Abandonaram: Fernando Alonso (Aston Martin), Valtteri Bottas (Cadillac), Isack Hadjar (Red Bull), Oscar Piastri (McLaren) e Nico Hulkenberg (Audi).
Não concluiu: Lance Stroll (Aston Martin).
