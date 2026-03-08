menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFórmula 1

Chefe da Audi diz o que espera de Bortoleto na F1: 'Sinceramente'

O brasileiro terminou em nono lugar no GP da Austrália

2871e1e8-5c72-4769-8b85-dc073b68c6f6_WhatsApp-Image-2025-03-11-at-09.56.38-aspect-ratio-1024-1024
Isabella Zuppo
São Paulo
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 08/03/2026
08:38
Gabriel Bortoleto na F1 2026 pela Audi (Foto: WILLIAM WEST / AFP)
imagem cameraGabriel Bortoleto na F1 2026 pela Audi (Foto: WILLIAM WEST / AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Gabriel Bortoleto já deixou o status de novato para trás na Fórmula 1, e a pressão por resultados sobre o brasileiro começa a crescer. Jonathan Wheatley, chefe de equipe da Audi, deixou claro o que espera de seu piloto mais jovem e compartilhou suas impressões sobre este início de temporada de 2026.

continua após a publicidade

Relacionadas

— Quando você acolhe um jovem talento em qualquer área de negócio, espera que ele se torne cada vez mais forte em sua função. E é exatamente isso que esperamos do Gabi. Sinceramente, pelo que vi neste inverno, na forma como ele se comportou nos testes de pré-temporada e como tem agido aqui, ele está se desenvolvendo de forma fantástica e chegando exatamente aonde eu quero que esteja — afirmou Wheatley.

O dirigente também destacou a postura proativa do brasileiro fora das pistas.

— A primeira coisa que me impressionou foi a sua autenticidade. Ele é uma pessoa genuína, interessada no desempenho e em construir uma equipe ao seu redor. Em janeiro, ele estava na Suíça ou nos simuladores de chassi e motor na Alemanha. Ele dedicou muitas horas ao trabalho, o que é extremamente encorajador vindo de alguém tão jovem — completou o chefe da Audi.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Gabriel Bortoleto durante GP da Austrália da F1 (Foto: Paul Crock / AFP)
Gabriel Bortoleto durante GP da Austrália da F1 (Foto: Paul Crock / AFP)

Resultado do GP da Austrália

    1.
  1. George Russell (Mercedes)
    2. 2.
  2. Kimi Antonelli (Mercedes) +2s974
    3. 3.
  3. Charles Leclerc (Ferrari) +15s519
    4. 4.
  4. Lewis Hamilton (Ferrari) +16s144
    5. 5.
  5. Lando Norris (McLaren) +51s741
    6. 6.
  6. Max Verstappen (Red Bull) +54s617
    7. 7.
  7. Oliver Bearman (Haas) +1 volta
    8. 8.
  8. Arvid Lindblad (Racing Bulls) +1 volta
    9. 9.
  9. Gabriel Bortoleto (Audi) +1 volta
    10. 10.
  10. Pierre Gasly (Alpine) +1 volta
    11. 11.
  11. Esteban Ocon (Haas) +1 volta
    12. 12.
  12. Alexander Albon (Williams) +1 volta
    13. 13.
  13. Liam Lawson (Racing Bulls) +1 volta
    14. 14.
  14. Franco Colapinto (Alpine) +2 voltas
    15. 15.
  15. Carlos Sainz (Williams) +2 voltas
    16. 16.
  16. Sergio Pérez (Cadillac) +3 voltas

Abandonaram: Fernando Alonso (Aston Martin), Valtteri Bottas (Cadillac), Isack Hadjar (Red Bull), Oscar Piastri (McLaren) e Nico Hulkenberg (Audi).

Não concluiu: Lance Stroll (Aston Martin).

+Aposte em Gabriel Bortoleto na F1
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

continua após a publicidade

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias