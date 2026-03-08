Chefe da Audi diz o que espera de Bortoleto na F1: 'Sinceramente'
O brasileiro terminou em nono lugar no GP da Austrália
- Matéria
- Mais Notícias
Gabriel Bortoleto já deixou o status de novato para trás na Fórmula 1, e a pressão por resultados sobre o brasileiro começa a crescer. Jonathan Wheatley, chefe de equipe da Audi, deixou claro o que espera de seu piloto mais jovem e compartilhou suas impressões sobre este início de temporada de 2026.
Relacionadas
— Quando você acolhe um jovem talento em qualquer área de negócio, espera que ele se torne cada vez mais forte em sua função. E é exatamente isso que esperamos do Gabi. Sinceramente, pelo que vi neste inverno, na forma como ele se comportou nos testes de pré-temporada e como tem agido aqui, ele está se desenvolvendo de forma fantástica e chegando exatamente aonde eu quero que esteja — afirmou Wheatley.
O dirigente também destacou a postura proativa do brasileiro fora das pistas.
— A primeira coisa que me impressionou foi a sua autenticidade. Ele é uma pessoa genuína, interessada no desempenho e em construir uma equipe ao seu redor. Em janeiro, ele estava na Suíça ou nos simuladores de chassi e motor na Alemanha. Ele dedicou muitas horas ao trabalho, o que é extremamente encorajador vindo de alguém tão jovem — completou o chefe da Audi.
➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
Resultado do GP da Austrália
- George Russell (Mercedes)
- Kimi Antonelli (Mercedes) +2s974
- Charles Leclerc (Ferrari) +15s519
- Lewis Hamilton (Ferrari) +16s144
- Lando Norris (McLaren) +51s741
- Max Verstappen (Red Bull) +54s617
- Oliver Bearman (Haas) +1 volta
- Arvid Lindblad (Racing Bulls) +1 volta
- Gabriel Bortoleto (Audi) +1 volta
- Pierre Gasly (Alpine) +1 volta
- Esteban Ocon (Haas) +1 volta
- Alexander Albon (Williams) +1 volta
- Liam Lawson (Racing Bulls) +1 volta
- Franco Colapinto (Alpine) +2 voltas
- Carlos Sainz (Williams) +2 voltas
- Sergio Pérez (Cadillac) +3 voltas
Abandonaram: Fernando Alonso (Aston Martin), Valtteri Bottas (Cadillac), Isack Hadjar (Red Bull), Oscar Piastri (McLaren) e Nico Hulkenberg (Audi).
Não concluiu: Lance Stroll (Aston Martin).
+Aposte em Gabriel Bortoleto na F1
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias