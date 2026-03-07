AO VIVO: Acompanhe a corrida do GP da Austrália na F1 2026
George Russell, Kimi Antonelli e Isack Hadjar se destacam no Top 3 do pelotão
Quem será o primeiro vencedor da temporada de 2026? A pole position de George Russell o coloca como favorito a se tornar o primeiro campeão da F1 sob novo regulamento neste domingo (8). Apesar disso, tudo pode acontecer na corrida do GP da Austrália a partir das 1h (de Brasília).
AGORA: A previsão é de que a corrida comece às 1h.
Tempo real da corrida do GP da Austrália de F1
*EM ATUALIZAÇÃO
1h - Os carros partem para a volta de apresentação
0h57 - A pole position foi conquistada por George Russell. Kimi Antonelli e Isack Hadjar saem logo atrás do britânico da Mercedes.
0h55 - Menos de cinco minutos para o início da corrida
0h45 - Faltam 15 minutos para a tão esperada largada do GP da Austrália
0h30 - Antes mesmo do início da prova, Oscar Piastri perde o controle do carro a caminho do grid e bate no muro. O australiano está fora da corrida.
Grid de largada do GP da Austrália
|posição
|piloto
|equipe
|tempo/intervalo
1º
George Russell
Mercedes
1:18.518
2º
Kimi Antonelli
Mercedes
+0.293
3º
Isack Hadjar
Red Bull
+0.785
4º
Charles Leclerc
Ferrari
+0.809
5º
Oscar Piastri
McLaren
+0.862
6º
Lando Norris
McLaren
+0.957
7º
Lewis Hamilton
Ferrari
+0.960
8º
Arvid Lindblad
Racing Bulls
+14.454
9º
Liam Lawson
Racing Bulls
+14.936
10º
Gabriel Bortoleto
Audi
-
11º
Nico Hulkenberg
Audi
1:20.303
12º
Oliver Bearman
Haas
1:20.311
13º
Esteban Ocon
Haas
1:20.491
14º
Pierre Gasly
Alpine
1:20.501
15º
Alex Albon
Williams
1:20.941
16º
Franco Colapinto
Alpine
1:21.270
17º
Fernando Alonso
Aston Martin
-
18º
Sergio Pérez
Cadillac
-
19º
Valtteri Bottas
Cadillac
-
20º
Max Verstappen
Red Bull
-
21º
Carlos Sainz
Williams
-
22º
Lance Stroll
Aston Martin
-
Tudo sobre
