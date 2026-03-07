menu hamburguer
Fórmula 1

AO VIVO: Acompanhe a corrida do GP da Austrália na F1 2026

George Russell, Kimi Antonelli e Isack Hadjar se destacam no Top 3 do pelotão

Anna Carolina Ramos
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 07/03/2026
23:55
Atualizado há 1 minutos
Charles Leclerc durante treino livre no GP da Austrália (Foto: Martin KEEP / AFP)
Quem será o primeiro vencedor da temporada de 2026? A pole position de George Russell o coloca como favorito a se tornar o primeiro campeão da F1 sob novo regulamento neste domingo (8). Apesar disso, tudo pode acontecer na corrida do GP da Austrália a partir das 1h (de Brasília).
AGORA: A previsão é de que a corrida comece às 1h.

Tempo real da corrida do GP da Austrália de F1

*EM ATUALIZAÇÃO

1h - Os carros partem para a volta de apresentação

0h57 - A pole position foi conquistada por George Russell. Kimi Antonelli e Isack Hadjar saem logo atrás do britânico da Mercedes.

0h55 - Menos de cinco minutos para o início da corrida

0h45 - Faltam 15 minutos para a tão esperada largada do GP da Austrália

0h30 - Antes mesmo do início da prova, Oscar Piastri perde o controle do carro a caminho do grid e bate no muro. O australiano está fora da corrida.

George Russell comemora pole position no GP da Austrália pela F1 2026 (Foto: WILLIAM WEST / AFP)
George Russell comemora pole position no GP da Austrália pela F1 2026 (Foto: WILLIAM WEST / AFP)

Grid de largada do GP da Austrália

posiçãopilotoequipetempo/intervalo

George Russell

Mercedes

1:18.518

Kimi Antonelli

Mercedes

+0.293

Isack Hadjar

Red Bull

+0.785

Charles Leclerc

Ferrari

+0.809

Oscar Piastri

McLaren

+0.862

Lando Norris

McLaren

+0.957

Lewis Hamilton

Ferrari

+0.960

Arvid Lindblad

Racing Bulls

+14.454

Liam Lawson

Racing Bulls

+14.936

10º

Gabriel Bortoleto

Audi

-

11º

Nico Hulkenberg

Audi

1:20.303

12º

Oliver Bearman

Haas

1:20.311

13º

Esteban Ocon

Haas

1:20.491

14º

Pierre Gasly

Alpine

1:20.501

15º

Alex Albon

Williams

1:20.941

16º

Franco Colapinto

Alpine

1:21.270

17º

Fernando Alonso

Aston Martin

-

18º

Sergio Pérez

Cadillac

-

19º

Valtteri Bottas

Cadillac

-

20º

Max Verstappen

Red Bull

-

21º

Carlos Sainz

Williams

-

22º

Lance Stroll

Aston Martin

-

