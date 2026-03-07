AO VIVO: Acompanhe a corrida do GP da Austrália na F1 2026

Quem será o primeiro vencedor da temporada de 2026? A pole position de George Russell o coloca como favorito a se tornar o primeiro campeão da F1 sob novo regulamento neste domingo (8). Apesar disso, tudo pode acontecer na corrida do GP da Austrália a partir das 1h (de Brasília).

AGORA: A previsão é de que a corrida comece às 1h.

Tempo real da corrida do GP da Austrália de F1

*EM ATUALIZAÇÃO

1h - Os carros partem para a volta de apresentação

0h57 - A pole position foi conquistada por George Russell. Kimi Antonelli e Isack Hadjar saem logo atrás do britânico da Mercedes.

0h55 - Menos de cinco minutos para o início da corrida

0h45 - Faltam 15 minutos para a tão esperada largada do GP da Austrália

0h30 - Antes mesmo do início da prova, Oscar Piastri perde o controle do carro a caminho do grid e bate no muro. O australiano está fora da corrida.

George Russell comemora pole position no GP da Austrália pela F1 2026 (Foto: WILLIAM WEST / AFP)

Grid de largada do GP da Austrália

posição piloto equipe tempo/intervalo 1º George Russell Mercedes 1:18.518 2º Kimi Antonelli Mercedes +0.293 3º Isack Hadjar Red Bull +0.785 4º Charles Leclerc Ferrari +0.809 5º Oscar Piastri McLaren +0.862 6º Lando Norris McLaren +0.957 7º Lewis Hamilton Ferrari +0.960 8º Arvid Lindblad Racing Bulls +14.454 9º Liam Lawson Racing Bulls +14.936 10º Gabriel Bortoleto Audi - 11º Nico Hulkenberg Audi 1:20.303 12º Oliver Bearman Haas 1:20.311 13º Esteban Ocon Haas 1:20.491 14º Pierre Gasly Alpine 1:20.501 15º Alex Albon Williams 1:20.941 16º Franco Colapinto Alpine 1:21.270 17º Fernando Alonso Aston Martin - 18º Sergio Pérez Cadillac - 19º Valtteri Bottas Cadillac - 20º Max Verstappen Red Bull - 21º Carlos Sainz Williams - 22º Lance Stroll Aston Martin -

