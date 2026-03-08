Bortoleto estreia no GP da Austrália e celebra bom início na F1: 'Incrível'
O brasileiro somou os primeiros pontos da Audi
Gabriel Bortoleto fez história no GP da Austrália ao se tornar o primeiro piloto da Audi a terminar uma corrida no top-10 da Fórmula 1. O brasileiro, que largou em nono após a desistência de Oscar Piastri, sustentou a posição com maturidade até o final, somando os dois primeiros pontos da equipe alemã na categoria.
Com o feito, a Audi se tornou a primeira equipe a pontuar em sua corrida de estreia desde a Aston Martin, em 2021. Bortoleto celebrou o resultado, mas manteve os pés no chão quanto aos desafios da nova escuderia.
— Nono lugar na primeira corrida da Audi é algo que eu assinaria embaixo se tivessem me falado no começo do ano. É incrível pontuar logo de cara. Sabemos que temos muita coisa básica para arrumar dentro da equipe, mas começar assim é fantástico — disse o piloto à TV Globo após a prova.
Enquanto Mercedes e Ferrari dominaram a prova com facilidade, Bortoleto destacou que a adaptação às novas regras de 2026 foi o grande desafio do domingo.
— A corrida foi intensa. Tudo é muito novo com o regulamento e a gestão de energia. Era uma descoberta para todos onde e como ultrapassar. Sabia que a largada seria difícil, pois sofremos com o mapeamento desde os treinos e perdemos posições, mas eu confiava que o nosso ritmo de corrida seria bom — analisou.
A Audi encerra o final de semana em Melbourne na sétima posição do Mundial de Construtores graças aos pontos do brasileiro. Já o veterano Nico Hülkenberg, companheiro de Bortoleto, sequer largou; a equipe detectou falhas na telemetria do carro #27 e optou por recolher o veículo para os boxes por segurança.
Os pilotos da Fórmula 1 retornam à pista na próxima semana para o GP da China, segunda etapa do Mundial. A largada acontece às 4h (de Brasília) do domingo (15).
Resultado do GP da Austrália
- George Russell (Mercedes)
- Kimi Antonelli (Mercedes) +2s974
- Charles Leclerc (Ferrari) +15s519
- Lewis Hamilton (Ferrari) +16s144
- Lando Norris (McLaren) +51s741
- Max Verstappen (Red Bull) +54s617
- Oliver Bearman (Haas) +1 volta
- Arvid Lindblad (Racing Bulls) +1 volta
- Gabriel Bortoleto (Audi) +1 volta
- Pierre Gasly (Alpine) +1 volta
- Esteban Ocon (Haas) +1 volta
- Alexander Albon (Williams) +1 volta
- Liam Lawson (Racing Bulls) +1 volta
- Franco Colapinto (Alpine) +2 voltas
- Carlos Sainz (Williams) +2 voltas
- Sergio Pérez (Cadillac) +3 voltas
Abandonaram: Fernando Alonso (Aston Martin), Valtteri Bottas (Cadillac), Isack Hadjar (Red Bull), Oscar Piastri (McLaren) e Nico Hulkenberg (Audi).
Não concluiu: Lance Stroll (Aston Martin).
