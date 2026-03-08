Bortoleto estreia no GP da Austrália e celebra bom início na F1: 'Incrível'

Gabriel Bortoleto fez história no GP da Austrália ao se tornar o primeiro piloto da Audi a terminar uma corrida no top-10 da Fórmula 1. O brasileiro, que largou em nono após a desistência de Oscar Piastri, sustentou a posição com maturidade até o final, somando os dois primeiros pontos da equipe alemã na categoria.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Com o feito, a Audi se tornou a primeira equipe a pontuar em sua corrida de estreia desde a Aston Martin, em 2021. Bortoleto celebrou o resultado, mas manteve os pés no chão quanto aos desafios da nova escuderia.

— Nono lugar na primeira corrida da Audi é algo que eu assinaria embaixo se tivessem me falado no começo do ano. É incrível pontuar logo de cara. Sabemos que temos muita coisa básica para arrumar dentro da equipe, mas começar assim é fantástico — disse o piloto à TV Globo após a prova.

continua após a publicidade

Enquanto Mercedes e Ferrari dominaram a prova com facilidade, Bortoleto destacou que a adaptação às novas regras de 2026 foi o grande desafio do domingo.

— A corrida foi intensa. Tudo é muito novo com o regulamento e a gestão de energia. Era uma descoberta para todos onde e como ultrapassar. Sabia que a largada seria difícil, pois sofremos com o mapeamento desde os treinos e perdemos posições, mas eu confiava que o nosso ritmo de corrida seria bom — analisou.

continua após a publicidade

A Audi encerra o final de semana em Melbourne na sétima posição do Mundial de Construtores graças aos pontos do brasileiro. Já o veterano Nico Hülkenberg, companheiro de Bortoleto, sequer largou; a equipe detectou falhas na telemetria do carro #27 e optou por recolher o veículo para os boxes por segurança.

Os pilotos da Fórmula 1 retornam à pista na próxima semana para o GP da China, segunda etapa do Mundial. A largada acontece às 4h (de Brasília) do domingo (15).

O brasileiro Gabriel Bortoleto às vésperas do GP da Austrália de Fórmula 1 (Foto: WILLIAM WEST / AFP)

Resultado do GP da Austrália

1 . George Russell (Mercedes) 2 . Kimi Antonelli (Mercedes) +2s974 3 . Charles Leclerc (Ferrari) +15s519 4 . Lewis Hamilton (Ferrari) +16s144 5 . Lando Norris (McLaren) +51s741 6 . Max Verstappen (Red Bull) +54s617 7 . Oliver Bearman (Haas) +1 volta 8 . Arvid Lindblad (Racing Bulls) +1 volta 9 . Gabriel Bortoleto (Audi) +1 volta 10 . Pierre Gasly (Alpine) +1 volta 11 . Esteban Ocon (Haas) +1 volta 12 . Alexander Albon (Williams) +1 volta 13 . Liam Lawson (Racing Bulls) +1 volta 14 . Franco Colapinto (Alpine) +2 voltas 15 . Carlos Sainz (Williams) +2 voltas 16 . Sergio Pérez (Cadillac) +3 voltas

Abandonaram: Fernando Alonso (Aston Martin), Valtteri Bottas (Cadillac), Isack Hadjar (Red Bull), Oscar Piastri (McLaren) e Nico Hulkenberg (Audi).

Não concluiu: Lance Stroll (Aston Martin).

+Aposte em Gabriel Bortoleto na F1

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.