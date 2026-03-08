menu hamburguer
Bortoleto estreia no GP da Austrália e celebra bom início na F1: 'Incrível'

O brasileiro somou os primeiros pontos da Audi

Isabella Zuppo
São Paulo
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 08/03/2026
09:22
Atualizado há 0 minutos
Gabriel Bortoleto na F1 2026 pela Audi (Foto: WILLIAM WEST / AFP)
imagem cameraGabriel Bortoleto na F1 2026 pela Audi (Foto: WILLIAM WEST / AFP)
  Matéria
  Mais Notícias

Gabriel Bortoleto fez história no GP da Austrália ao se tornar o primeiro piloto da Audi a terminar uma corrida no top-10 da Fórmula 1. O brasileiro, que largou em nono após a desistência de Oscar Piastri, sustentou a posição com maturidade até o final, somando os dois primeiros pontos da equipe alemã na categoria.

Com o feito, a Audi se tornou a primeira equipe a pontuar em sua corrida de estreia desde a Aston Martin, em 2021. Bortoleto celebrou o resultado, mas manteve os pés no chão quanto aos desafios da nova escuderia.

— Nono lugar na primeira corrida da Audi é algo que eu assinaria embaixo se tivessem me falado no começo do ano. É incrível pontuar logo de cara. Sabemos que temos muita coisa básica para arrumar dentro da equipe, mas começar assim é fantástico — disse o piloto à TV Globo após a prova.

Enquanto Mercedes e Ferrari dominaram a prova com facilidade, Bortoleto destacou que a adaptação às novas regras de 2026 foi o grande desafio do domingo.

— A corrida foi intensa. Tudo é muito novo com o regulamento e a gestão de energia. Era uma descoberta para todos onde e como ultrapassar. Sabia que a largada seria difícil, pois sofremos com o mapeamento desde os treinos e perdemos posições, mas eu confiava que o nosso ritmo de corrida seria bom — analisou.

A Audi encerra o final de semana em Melbourne na sétima posição do Mundial de Construtores graças aos pontos do brasileiro. Já o veterano Nico Hülkenberg, companheiro de Bortoleto, sequer largou; a equipe detectou falhas na telemetria do carro #27 e optou por recolher o veículo para os boxes por segurança.

Os pilotos da Fórmula 1 retornam à pista na próxima semana para o GP da China, segunda etapa do Mundial. A largada acontece às 4h (de Brasília) do domingo (15).

O brasileiro Gabriel Bortoleto às vésperas do GP da Austrália de Fórmula 1 (Foto: WILLIAM WEST / AFP)
O brasileiro Gabriel Bortoleto às vésperas do GP da Austrália de Fórmula 1 (Foto: WILLIAM WEST / AFP)

Resultado do GP da Austrália

    1.
  1. George Russell (Mercedes)
    2. 2.
  2. Kimi Antonelli (Mercedes) +2s974
    3. 3.
  3. Charles Leclerc (Ferrari) +15s519
    4. 4.
  4. Lewis Hamilton (Ferrari) +16s144
    5. 5.
  5. Lando Norris (McLaren) +51s741
    6. 6.
  6. Max Verstappen (Red Bull) +54s617
    7. 7.
  7. Oliver Bearman (Haas) +1 volta
    8. 8.
  8. Arvid Lindblad (Racing Bulls) +1 volta
    9. 9.
  9. Gabriel Bortoleto (Audi) +1 volta
    10. 10.
  10. Pierre Gasly (Alpine) +1 volta
    11. 11.
  11. Esteban Ocon (Haas) +1 volta
    12. 12.
  12. Alexander Albon (Williams) +1 volta
    13. 13.
  13. Liam Lawson (Racing Bulls) +1 volta
    14. 14.
  14. Franco Colapinto (Alpine) +2 voltas
    15. 15.
  15. Carlos Sainz (Williams) +2 voltas
    16. 16.
  16. Sergio Pérez (Cadillac) +3 voltas

Abandonaram: Fernando Alonso (Aston Martin), Valtteri Bottas (Cadillac), Isack Hadjar (Red Bull), Oscar Piastri (McLaren) e Nico Hulkenberg (Audi).

Não concluiu: Lance Stroll (Aston Martin).

