Sérgio Maurício avalia temporada de Gabriel Bortoleto: 'Credenciado'

A Fórmula 1 chega a Interlagos, em São Paulo, para o GP do Brasil, neste final de semena, e assim, se encaminha para a reta final da temporada. Diante do cenário, o Lance! conversou com o narrador Sérgio Maurício sobre a temporada de Gabriel Borteloto, o único brasileiro no atual grid da principal categoria do automobilismo.

Em uma avaliação do ano do brasileiro, até então, o atual narrador da Band, não poupou elogios para descrever o momento. Para ele, Bortoleto chegou a Fórmula 1 com muitas expectativas e conseguiu dar respostas consistentes.

- É uma temporada excelente do Gabriel Bortoleto. Ele veio de dois títulos, nas categorias de acesso, Fórmula 3 e 2, então, chegou super credenciado para fazer uma boa temporada. Porém, ele entrou na pior equipe, a Sauber, que foi comprada pela Audi, e esse ano é de transição, para o ano que vem a equipe ser de montadora - iniciou o narrador.

- Mesmo assim, ele conseguiu com um carro que não é muito bom somar pontos. Fez uma temporada super consistente, sendo elogiado por todos, inclusive por pessoas experientes dentro do cenário da Fórmula 1. Então, o ano dele é muito bom - concluiu.

Temporada de Gabriel Bortoleto

Em 20 corridas disputadas na atual temporada, o brasileiro conseguiu somar 19 pontos. Como destacado por Sérgio Maurício, Borteloto tem um dos piores carros do Grid, por isso, determinada marca ganha destaque diante da disputa em alto nível da Fórmula 1.

Diante de uma comparação direta com Nico Hulkenberg, atual companheiro de equipe, o piloto brasileiro somou apenas 22 pontos a menos. O experiente piloto alemão soma, ao todo, 41 pontos na temporada.