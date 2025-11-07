F1: Público PCD relata desorganização das filas no Autódromo de Interlagos

O primeiro dia do Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1 começou marcado por problemas na organização das filas. Assim como em 2024, o público PCD relatou dificuldade em obter orientação e demora no acesso ao Autódromo de Interlagos. A reportagem do Lance! acompanhou a abertura dos portões e testemunhou a entrada de parte do público comum antes do público prioritário.

continua após a publicidade

➡️O que está em jogo para os pilotos no GP do Brasil de F1?

Segundo relatos dos fãs, houve desencontro de informações sobre o local de acesso das pessoas com deficiência ao autódromo. A princípio, a orientação era de que os fãs entrassem pelo portão G, destinado à fanzone, localizado na Avenida Jacinto Júlio. Porém, no momento da abertura dos portões, o acesso foi feito pelo portão N, a cerca de 300 metros de distância na mesma avenida.

— Eu tô aqui desde as 6h30, não tinha staff pra organizar as coisas. Eu perguntei pra inúmeras pessoas onde tava a fila do PCD, não sabia onde dizer. Eu tava na fanzone, me mandaram pro Portão 9, me mandaram pra fanzone de novo e me mandaram de novo aqui pro Portão 9. Agora já é 8h08, a gente ai Já liberaram os outros portões e a gente tava no começo da fila. O pessoal da staff também não sabe, eles estao tentando ajudar, buscando informações, mas não sabem. E a gente está perdendo tempo - conta Ana Beatriz.

continua após a publicidade

A abertura dos portões estava prevista para as 8h, mas não aconteceu pontualmente, gerando agitação no público. Ao lado do portão N, o público comum teve o acesso liberado ao autódromo antes do público PCD, que entrou apenas às 8h11. Após a entrada no local, os fãs precisam fazer um grande deslocamento interno até chegar aos lugares corretos e a liberação fora de ordem atrapalha o fluxo de pessoas.

— Quando a gente chegou, por volta das 6h, no portão da fanzone, a galera que já tinha chegado tava formando uma fila, mas não tinha ninguém da organização. Além disso, eles informaram que a gente vai entrar ao mesmo tempo que todo mundo, o que perde um pouco o sentido da prioridade - conta Maria Fernanda, 21 anos

continua após a publicidade

— É o segundo ano que eu venho e tem problema com fila PCD - desabafa Ana Aline, 41 anos.

Os funcionários de apoio do evento não aceitaram conversar com a reportagem.

➡️Em Interlagos, Franco Colapinto analisa futuro na F1 e relação com Brasil

Arredores do Autódromo de Interlagos (Foto: Beatriz Pinheiro/ Lance!)

Público PCD também enfrentou problemas em 2024

Antes do GP de São Paulo de 2025, a reportagem do Lance! procurou pessoas que foram ao evento no ano passado e ouviu relatos muito semelhantes ao que se viu na manhã desta sexta-feira (7). Segundo uma torcedora, a experiência no evento como pessoa com deficiência foi muito prejudicada.

— Não tinha ninguém da organização fazendo essa organização de quem era PCD. Não entramos antes, a gente chegava, ia pra frente e éramos hostilizadas pelas pessoas…Tínhamos que correr pra conseguir um lugar bom em meio às outras pessoas. No local que eles designaram para PCD, era muito ruim a visão, não tinha cadeiras nem nada… Fora que eles trocaram o local na hora da corrida. Quando começou a chover eles liberaram o local de PCD para todos entrarem - contou Tainá.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte