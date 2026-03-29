Antonelli desbanca Hamilton e faz história como líder mais jovem da F1

Ao vencer o GP do Japão em uma reviravolta de mestre, Andrea Kimi Antonelli não apenas conquistou o topo do pódio, como assumiu a liderança do mundial de pilotos pela primeira vez na carreira. O triunfo transcende a tabela de pontos: o italiano acaba de tirar o título de Lewis Hamilton, quem ele substituiu na Mercedes, como o piloto mais jovem da história a liderar o campeonato de Fórmula 1.

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O recorde anterior pertencia ao britânico desde sua temporada de estreia, em 2007. Naquela ocasião, após vencer o GP da Espanha, Hamilton tornou-se o mais jovem líder do mundial aos 22 anos, quatro meses e seis dias de idade. Antonelli, com apenas 19 anos, sete meses e quatro dias, bateu a marca histórica por uma diferença de quase três anos, consolidando seu nome como o novo fenômeno da categoria máxima do automobilismo.

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Kimi Antonelli celebrando sua vitória no GP do Japão 2026 (Foto: Toshifumi Kitamura/AFP)

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Veja a lista completa pós GP do Japão:

Kimi Antonelli chegou a liderança do Mundial de Pilotos com 72 pontos conquistados. Seu companheiro de Mercedes, George Russell, aparece em segundo lugar com 63. Logo atrás vem a dupla da Ferrari: Charles Leclerc, terceiro colocado com 49 pontos, e Lewis Hamilton, quarto com 41.

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<strong>Classificação do Mundial de pilotos pós GP da China</strong> Posição Piloto Equipe Pontos Vitórias 1º Kimi Antonelli Mercedes 72 2 2º George Russell Mercedes 63 1 3º Charles Leclerc Ferrari 49 0 4º Lewis Hamilton Ferrari 41 0 5º Lando Norris McLaren 25 0 6º Oscar Piastri McLaren 21 0 7º Oliver Bearman Haas 17 0 8º Pierre Gasly Alpine 15 0 9º Max Verstappen Red Bull 12 0 10º Liam Lawson Racing Bulls 10 0 11º Arvid Lindblad Racing Bulls 4 0 12º Isack Hadjar Red Bull 4 0 13º Carlos Sainz Williams 2 0 14º Gabriel Bortoleto Audi 2 0 15º Franco Colapinto Alpine 1 0 16º Esteban Ocon Haas 1 0 17º Nico Hulkenberg Audi 0 0 18º Alexander Albon Williams 0 0 19º Valtteri Bottas Cadillac 0 0 20º Sergio Perez Cadillac 0 0 21º Lance Stroll Aston Martin 0 0 22º Fernando Alonso Aston Martin 0 0

Pausa no calendário

A F1 terá uma pausa de quase três semanas. Os pilotos terão tempo para realinhar estratégias, carros e descansar, já que os GPs do Bahrein e Arábia Saudita foram cancelados devido à escalada dos confrontos no Oriente Médio. O próximo compromisso no calendário será o GP de Miami, entre os dias 1 e 3 de maio.

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