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Antonelli desbanca Hamilton e faz história como líder mais jovem da F1

O italiano quebrou o recorde quase três anos mais jovem do que Hamilton era quando o estabeleceu

Mariana Quélhas
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 29/03/2026
10:42
Kimi Antonelli, vencedor, e Lewis Hamilton, terceiro colocado, participam de coletiva após o GP da China de Fórmula 1, em 15 de março de 2026. (Foto: Jade Gao/AFP)
imagem cameraKimi Antonelli e Lewis Hamilton participam de coletiva após o GP da China de Fórmula 1 (Foto: Jade Gao/AFP)
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Ao vencer o GP do Japão em uma reviravolta de mestre, Andrea Kimi Antonelli não apenas conquistou o topo do pódio, como assumiu a liderança do mundial de pilotos pela primeira vez na carreira. O triunfo transcende a tabela de pontos: o italiano acaba de tirar o título de Lewis Hamilton, quem ele substituiu na Mercedes, como o piloto mais jovem da história a liderar o campeonato de Fórmula 1.

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O recorde anterior pertencia ao britânico desde sua temporada de estreia, em 2007. Naquela ocasião, após vencer o GP da Espanha, Hamilton tornou-se o mais jovem líder do mundial aos 22 anos, quatro meses e seis dias de idade. Antonelli, com apenas 19 anos, sete meses e quatro dias, bateu a marca histórica por uma diferença de quase três anos, consolidando seu nome como o novo fenômeno da categoria máxima do automobilismo.

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Kimi Antonelli celebrando sua vitória no GP do Japão 2026 (Foto: Toshifumi Kitamura/AFP)
Kimi Antonelli celebrando sua vitória no GP do Japão 2026 (Foto: Toshifumi Kitamura/AFP)

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Veja a lista completa pós GP do Japão:

Kimi Antonelli chegou a liderança do Mundial de Pilotos com 72 pontos conquistados. Seu companheiro de Mercedes, George Russell, aparece em segundo lugar com 63. Logo atrás vem a dupla da Ferrari: Charles Leclerc, terceiro colocado com 49 pontos, e Lewis Hamilton, quarto com 41.

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<strong>Classificação do Mundial de pilotos pós GP da China</strong>

PosiçãoPilotoEquipePontosVitórias

Kimi Antonelli

Mercedes

72

2

George Russell

Mercedes

63

1

Charles Leclerc

Ferrari

49

0

Lewis Hamilton

Ferrari

41

0

Lando Norris

McLaren

25

0

Oscar Piastri

McLaren

21

0

Oliver Bearman

Haas

17

0

Pierre Gasly

Alpine

15

0

Max Verstappen

Red Bull

12

0

10º

Liam Lawson

Racing Bulls

10

0

11º

Arvid Lindblad

Racing Bulls

4

0

12º

Isack Hadjar

Red Bull

4

0

13º

Carlos Sainz

Williams

2

0

14º

Gabriel Bortoleto

Audi

2

0

15º

Franco Colapinto

Alpine

1

0

16º

Esteban Ocon

Haas

1

0

17º

Nico Hulkenberg

Audi

0

0

18º

Alexander Albon

Williams

0

0

19º

Valtteri Bottas

Cadillac

0

0

20º

Sergio Perez

Cadillac

0

0

21º

Lance Stroll

Aston Martin

0

0

22º

Fernando Alonso

Aston Martin

0

0

Pausa no calendário

A F1 terá uma pausa de quase três semanas. Os pilotos terão tempo para realinhar estratégias, carros e descansar, já que os GPs do Bahrein e Arábia Saudita foram cancelados devido à escalada dos confrontos no Oriente Médio. O próximo compromisso no calendário será o GP de Miami, entre os dias 1 e 3 de maio.

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