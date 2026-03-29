Antonelli desbanca Hamilton e faz história como líder mais jovem da F1
O italiano quebrou o recorde quase três anos mais jovem do que Hamilton era quando o estabeleceu
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Ao vencer o GP do Japão em uma reviravolta de mestre, Andrea Kimi Antonelli não apenas conquistou o topo do pódio, como assumiu a liderança do mundial de pilotos pela primeira vez na carreira. O triunfo transcende a tabela de pontos: o italiano acaba de tirar o título de Lewis Hamilton, quem ele substituiu na Mercedes, como o piloto mais jovem da história a liderar o campeonato de Fórmula 1.
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O recorde anterior pertencia ao britânico desde sua temporada de estreia, em 2007. Naquela ocasião, após vencer o GP da Espanha, Hamilton tornou-se o mais jovem líder do mundial aos 22 anos, quatro meses e seis dias de idade. Antonelli, com apenas 19 anos, sete meses e quatro dias, bateu a marca histórica por uma diferença de quase três anos, consolidando seu nome como o novo fenômeno da categoria máxima do automobilismo.
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Veja a lista completa pós GP do Japão:
Kimi Antonelli chegou a liderança do Mundial de Pilotos com 72 pontos conquistados. Seu companheiro de Mercedes, George Russell, aparece em segundo lugar com 63. Logo atrás vem a dupla da Ferrari: Charles Leclerc, terceiro colocado com 49 pontos, e Lewis Hamilton, quarto com 41.
<strong>Classificação do Mundial de pilotos pós GP da China</strong>
|Posição
|Piloto
|Equipe
|Pontos
|Vitórias
1º
Kimi Antonelli
Mercedes
72
2
2º
George Russell
Mercedes
63
1
3º
Charles Leclerc
Ferrari
49
0
4º
Lewis Hamilton
Ferrari
41
0
5º
Lando Norris
McLaren
25
0
6º
Oscar Piastri
McLaren
21
0
7º
Oliver Bearman
Haas
17
0
8º
Pierre Gasly
Alpine
15
0
9º
Max Verstappen
Red Bull
12
0
10º
Liam Lawson
Racing Bulls
10
0
11º
Arvid Lindblad
Racing Bulls
4
0
12º
Isack Hadjar
Red Bull
4
0
13º
Carlos Sainz
Williams
2
0
14º
Gabriel Bortoleto
Audi
2
0
15º
Franco Colapinto
Alpine
1
0
16º
Esteban Ocon
Haas
1
0
17º
Nico Hulkenberg
Audi
0
0
18º
Alexander Albon
Williams
0
0
19º
Valtteri Bottas
Cadillac
0
0
20º
Sergio Perez
Cadillac
0
0
21º
Lance Stroll
Aston Martin
0
0
22º
Fernando Alonso
Aston Martin
0
0
Pausa no calendário
A F1 terá uma pausa de quase três semanas. Os pilotos terão tempo para realinhar estratégias, carros e descansar, já que os GPs do Bahrein e Arábia Saudita foram cancelados devido à escalada dos confrontos no Oriente Médio. O próximo compromisso no calendário será o GP de Miami, entre os dias 1 e 3 de maio.
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