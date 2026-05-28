Ausência de jogador do Palmeiras na seleção argentina viraliza: 'Inacreditável'

O técnico Lionel Scaloni divulgou na noite desta quinta-feira (28) a lista dos 26 jogadores que irão defender a Argentina na Copa do Mundo de 2026. Para a disputa do Mundial, o treinador deixou de fora o lateral Giay, do Palmeiras. A ausência do atleta repercutiu nas redes sociais.

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O defensor estava na pré-lista, de 55 jogadores, da seleção da Argentina. Contudo, ao encurtar a listagem para a disputa do torneio, Scaloni preferiu chamar os laterais-direitos Gonzalo Montiel, do River Plate, e Nahuel Molina, do Atlético de Madrid. Ambos estiveram no grupo campeão da Copa de 2022.

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Diante do cenário, torcedores do Palmeiras reclamaram da ausência de Giay. Apesar disso, o atacante Flaco López foi selecionado por Scaloni para compor a parte ofensiva dos convocados. Veja a repercussão abaixo:

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Torcedores do Palmeiras reagem a ausência de Giay na Seleção Argentina (Foto: Reprodução)

Torcedores do Palmeiras reagem a ausência de Giay na Seleção Argentina (Foto: Reprodução)

Torcedores do Palmeiras reagem a ausência de Giay na Seleção Argentina (Foto: Reprodução)

Torcedores do Palmeiras reagem a ausência de Giay na Seleção Argentina (Foto: Reprodução)

Torcedores do Palmeiras reagem a ausência de Giay na Seleção Argentina (Foto: Reprodução)

Flaco López e Giay dão risada em jogo do Palmeiras; dupla está na pré-lista da Argentina (Foto: Ernesto Benavides / AFP)

Convocação da Argentina para a Copa do Mundo

A Argentina, atual campeã do mundo, anunciou nesta quinta-feira (28) os nomes dos 26 convocados para a disputa da Copa do Mundo de 2026. O técnico Lionel Scaloni deixou de fora o meia Mastantuono, do Real Madrid, e levou o atacante Flaco López, do Palmeiras.

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Goleiros

Emiliano "Dibu" Martínez (Aston Villa), Gerónimo Rulli (Olympique de Marseille) e Juan Musso (Atlético de Madrid);

Defensores:

Leonardo Balerdi (Olympique de Marseille), Nicolás Tagliafico (Lyon), Gonzalo Montiel (River Plate), Lisandro Martínez (Manchester United), Cristian Romero (Tottenham), Nicolás Otamendi (Benfica), Facundo Medina (Olympique de Marseille) e Nahuel Molina (Atlético de Madrid);

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Meias:

Leandro Paredes (Boca Juniors), Rodrigo De Paul (Inter de Miami), Valentín Barco (Strasbourg), Giovani Lo Celso (Real Betis), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Alexis Mac Allister (Liverpool) e Enzo Fernández (Chelsea);

Atacantes:

Lionel Messi (Inter Miami), Julián Álvarez (Atlético de Madrid), Nico González (Atlético de Madrid), Thiago Almada (Atlético de Madrid), Giuliano Simeone (Atlético de Madrid), Nicolás Paz (Como), Flaco López (Palmeiras) e Lautaro Martínez (Inter de Milão).