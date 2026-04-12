Seleção Brasileira observa jogadores de Flamengo e Fluminense

O clássico desde domingo (12) entre Fluminense e Flamengo, válido pela 11ª rodada do Brasileirão, recebeu a presença de membros da comissão técnica da Seleção Brasileira. Os rivais se enfrentam no Maracanã sob os olhares do coordenador técnico, Juan, e do preparador físico Cristiano Nunes.

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Entre os jogadores em campo, Léo Pereira e Alex Sandro, ambos do lado rubro-negro, estavam na última convocação do técnico Carlo Ancelotti. O zagueiro Danilo, que inicia o jogo no banco de reservas, já foi assegurado pelo treinador na lista final.

Do lado do Fluminense, o jogador que esteve mais próximo do Brasil de Ancelotti foi Matheus Martinelli. No entanto, a oportunidade para o volante deve ficar para o próximo ciclo da Copa. Concorrente na posição, do lado do Rubro-Negro, Lucas Paquetá tenta retornar ao time do italiano. O jogador foi um dos pilares da Seleção com Tite.

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A próxima convocação de Ancelotti será definitiva para a Copa do Mundo. Observados por Juan, coordenador técnico da Seleção, e Cristiano Nunes, preparador físico, Alex Sandro, Léo Pereira e Paquetá brigam por vaga.

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Maracanã recebe clássico entre Flamengo e Fluminense pelo Brasileirão com presença de membros da comissão da Seleção Brasileira (Foto: Mauricio Luz/Lance!)

Como chegam Fluminense e Flamengo para o confronto?

O clássico chega cercado de expectativa dentro e fora de campo. O Fluminense ocupa a terceira colocação, com 20 pontos, enquanto o Flamengo aparece logo atrás, em quarto, com 17 — mas com um jogo a menos. O duelo é direto na briga pelas primeiras posições.

A partida também ganhou repercussão após o adiamento. Inicialmente marcada para sábado, foi transferida para domingo após pedido do Flamengo por conta de problemas logísticos no retorno da Libertadores. A decisão gerou críticas de torcedores tricolores, que apontaram possível vantagem ao rival, que ganhou um dia extra de preparação.

Dentro de campo, o Tricolor tenta se recuperar após dois empates consecutivos — contra Coritiba, pelo Brasileirão, e Deportivo La Guaira, na Libertadores. Já o Flamengo chega embalado, buscando aproveitar o confronto direto para ultrapassar o rival na tabela.

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