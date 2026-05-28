Torcedores elogiam Flaco López, do Palmeiras, e parabenizam por convocação

O Palmeiras goleou o Junior Barranquilla por 4 a 1, nesta quinta-feira (28), no Allianz Parque, pela última rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. No confronto, o atacante Flaco López foi um dos destaques da equipe alviverde ao participar diretamente de três gols. O feito aconteceu no mesmo dia em que o argentino descobriu que irá defender o próprio país na Copa do Mundo de 2026.

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Nas redes sociais, torcedores do Alviverde elogiaram o atacante pela participação no jogo da Libertadores e o parabenizaram pela presença no Mundial. Flaco López foi um dos 26 jogadores selecionados pelo técnico Lionel Scoloni para defenderem a Argentina. Veja a repercussão abaixo:

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Torcedores do Palmeiras elogiam Flaco López (Foto: Reprodução)

Torcedores do Palmeiras elogiam Flaco López (Foto: Reprodução)

Torcedores do Palmeiras elogiam Flaco López (Foto: Reprodução)

Torcedores do Palmeiras elogiam Flaco López (Foto: Reprodução)

Torcedores do Palmeiras elogiam Flaco López (Foto: Reprodução)

Convocação da Argentina para a Copa do Mundo

A Argentina, atual campeã do mundo, anunciou nesta quinta-feira (28) os nomes dos 26 convocados para a disputa da Copa do Mundo de 2026. O técnico Lionel Scaloni deixou de fora o meia Mastantuono, do Real Madrid, e levou o atacante Flaco López, do Palmeiras.

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Goleiros

Emiliano "Dibu" Martínez (Aston Villa), Gerónimo Rulli (Olympique de Marseille) e Juan Musso (Atlético de Madrid);

Defensores:

Leonardo Balerdi (Olympique de Marseille), Nicolás Tagliafico (Lyon), Gonzalo Montiel (River Plate), Lisandro Martínez (Manchester United), Cristian Romero (Tottenham), Nicolás Otamendi (Benfica), Facundo Medina (Olympique de Marseille) e Nahuel Molina (Atlético de Madrid);

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Meias:

Leandro Paredes (Boca Juniors), Rodrigo De Paul (Inter de Miami), Valentín Barco (Strasbourg), Giovani Lo Celso (Real Betis), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Alexis Mac Allister (Liverpool) e Enzo Fernández (Chelsea);

Atacantes:

Lionel Messi (Inter Miami), Julián Álvarez (Atlético de Madrid), Nico González (Atlético de Madrid), Thiago Almada (Atlético de Madrid), Giuliano Simeone (Atlético de Madrid), Nicolás Paz (Como), Flaco López (Palmeiras) e Lautaro Martínez (Inter de Milão).