Estrangeiros reagem à ausência de joia da Bélgica na Copa do Mundo

A manhã desta sexta-feira (15) foi de espanto para alguns entusiastas do futebol belga. Embora a lista oficial para a Copa do Mundo conte com nomes de peso, o silêncio sobre a convocação de Mika Godts ecoou mais alto que as presenças confirmadas. O jovem ponta do Ajax, que vive fase iluminada na carreira, tornou-se o principal tópico de debate global, superando até as ausências de veteranos e nomes consolidados como Loïs Openda, Roméo Lavia e Arthur Vermeeren.

continua após a publicidade

➡️ Bélgica anuncia convocados para Copa do Mundo de 2026; veja lista

De promessa à realidade: o surgimento no Ajax

Com apenas 21 anos, Mika Godts não é apenas uma promessa, mas uma realidade estatística. Contratado em 2023 pelo gigante de Amsterdã, o ponta rapidamente saltou do Jong Ajax para o time principal. Se na temporada 2023–24 uma lesão na coxa travou sua ascensão, o ciclo 2025–26 serviu para consolidá-lo como o "terror" da Eredivisie.

Os números de Godts na atual campanha:

31 partidas na Eredivisie; 17 gols marcados; 12 assistências providenciadas.

➡️ Costa do Marfim anuncia convocados para Copa do Mundo de 2026; veja lista

A recente decisão de Fernandez-Pardo ou prevenção de danos?

A indignação da web ganha contornos de teoria da conspiração devido ao "timing" das decisões técnicas. Na última terça-feira (12), Matias Fernandez-Pardo, joia do Lille, anunciou sua decisão definitiva de defender a Bélgica. Nascido em Bruxelas, mas com raízes italianas e espanholas, o atacante de 21 anos chegou a flertar com a seleção espanhola, mas optou pelo país natal após recusar chamados. Para muitos internautas, a inclusão repentina de Fernandez-Pardo foi o que tirou a vaga de Godts.

continua após a publicidade

⚽ Aposte nos jogos do Brasil e pelo mundo!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

Matias Fernandez-Pardo (Lille) conduz a bola contra o Monaco pela Liga Francesa no Estádio Louis II. (Foto: Frederic Dides/AFP)

Enquanto a torcida questiona a competência de Rudi Garcia no comando da seleção, especialistas buscam explicações táticas e psicológicas. O jornalista Rafael Oliveira levantou uma hipótese de "prevenção de danos". Segundo informado, a ausência de Mika pode ser uma tentativa do técnico de evitar um vestiário inflamado.

continua após a publicidade

Com Jeremy Doku e Leandro Trossard estabelecidos na ponta esquerda, o treinador teria receio de que Godts, em sua fase atual, não aceitasse bem a reserva ou os poucos minutos em campo, o que poderia gerar um desgaste emocional desnecessário durante o torneio. No entanto, para quem acompanha os dribles e a verticalidade do jovem do Ajax, a "paz" no vestiário pode custar caro demais dentro das quatro linhas.

➡️ Ancelotti estabelece critério sobre convocação de Neymar para Copa: 'Muito claro'

Tradução: 𝗠𝗜𝗞𝗔 𝗚𝗢𝗗𝗧𝗦 (𝟮𝟬) simplesmente 𝗗𝗘𝗦𝗧𝗥𝗢𝗨 a Eredivisie nesta temporada, no entanto não foi suficiente para ser convocado para a Copa do Mundo.

➡️Simulador da Copa do Mundo de 2026: acesse e simule todos os resultados do torneio

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte