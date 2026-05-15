Após a partida entre Corinthians e Barra pela Copa do Brasil na última quinta-feira (14), o atacante Yuri Alberto falou na zona mista que gostaria de viver novas experiências no futebol e deixou em aberto o seu futuro no clube. Durante o programa Os Donos da Bola, desta sexta-feira (15), Neto repudiou a fala do jogador e a considerou fora do tom após uma partida importante da equipe.

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O camisa 9 fez o gol que selou a classificação do Timão para as oitavas de final da competição contra o Barra e, ao ser perguntado sobre uma possível volta para a Europa, Yuri não fugiu da pergunta e, inclusive, comentou sobre ter a cidadania italiana, que facilitaria a sua transferência para clubes do Velho Continente.

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Neto não perdoou a declaração do atacante

O apresentador da Band e ex-jogador do Corinthians, Craque Neto, não ficou nada feliz com a declaração do atacante e afirmou que o clube não precisa dele.

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— Yuri Alberto, deixa eu falar uma coisa pra você: o Corinthians não precisa de mim. O Corinthians não precisa do Marcelinho Carioca, que é o maior ídolo da história. O Corinthians não precisou do Rivellino, mandou embora. O Corinthians mandou embora o Ronaldo Giovanelli. Sabe quem saiu do Corinthians? O Guerrero! Campeão do mundo! Fez dois gols lá para nós. Quem é você? Quem é você sem o Corinthians? O que seria você sem a oportunidade do Corinthians? — iniciou.

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— A torcida ama você, mas, do mesmo jeito que ama, ela odeia, hein? E falo por mim! Eu já fui xingado. Você conversou com o presidente, você conversou com o Marcelo (Paz) porque, para você falar isso, você conversou com os caras. Não é informação minha, você conversou com eles! A torcida ama você! Mas quando você fala: "Ah, eu estou há cinco anos… Ah, eu quero ver, viver novos ares". Mas precisa falar? Precisa colocar isso para as pessoas deixarem de falar da classificação? — continuou.

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— Ninguém falou do jogo, ninguém falou que o Corinthians se classificou na Libertadores, ninguém falou que o Corinthians se classificou na Copa do Brasil, ninguém falou que o Corinthians pagou o salário de vocês, porque você ganha uma fortuna. Você, Yuri Alberto, não vai ganhar lá fora o que você ganha no Corinthians — finalizou Neto.

Neto criticiou Yuri Alberto, que marcou contra o Barra na Copa do Brasil (Foto: Roberto Casimiro /Fotoarena/Folhapress)

Veja a fala de Yuri Alberto após a classificação do Corinthians

— Já foram cinco temporadas, eu já estou numa fase que eu conversei com meu staff. O Diniz tem conversado bastante comigo e fala da minha importância para o grupo e para o estilo de jogo dele, que tem encaixado bastante. Mas é uma coisa que eu pedi para o André (Cury, empresário) que, neste ano, a gente teria que buscar uma coisa diferente, um novo desafio — disse à TV Globo.

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— Junto da minha família, eu já tinha falado, o Osmar nos deu um posicionamento quando acabei renovando, que, se chegasse uma proposta atrativa para o clube, a gente ia sentar e conversar. Como foi um pedido meu, que eu queria, a partir desse meio do ano, buscar novos objetivos... A gente vai ver. Até o final da Copa a gente vai ter quase dois meses para tentar resolver isso — seguiu.

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— Fico feliz por essa história que juntos construímos. Essa conexão que eu tenho com o torcedor de entrega e eles também, da parte deles, por me ajudar nos momentos difíceis, de glórias e conquistas. Sou muito grato a tudo — finalizou.

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