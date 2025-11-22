Após mais um título estadual conquistado com o Flamengo, Cristiane falou sobre seu futuro no Rio de Janeiro. A atacante, contratada em 2024, confessou que se considera carioca e foi sincera sobre sua relação com o clube.

Na sexta-feira (21), o Rubro-Negro sagrou-se campeão Carioca pela nona vez, a quinta sobre o Fluminense. Depois de um empate sem gols na ida, Djeni e Keké (contra), garantiram mais uma taça para a Gávea.

Depois da premiação, Cris abriu seu coração sobre a relação com o Flamengo e a cidade do Rio de Janeiro, afirmando seu desejo de ficar até o fim do contrato, válido até o final de 2026.

— Eu tenho mais um ano aqui, pretendo cumprir o meu contrato, se ninguém mandar embora. Gosto daqui, a minha família hoje é carioca, minha filha nasceu aqui, então eu me identifiquei muito rápido com a cidade, tem esse lado que a gente consegue aproveitar mais, eu consigo ter mais qualidade de vida com a minha família. Tomara que a minha história continue aqui, mas aí no futuro já não depende mais de mim. Sou muito feliz de ter vindo para cá, de conseguir exercer o meu trabalho, de ter o grupo que a gente tem, então torcendo para que as coisas se encaminhem bem — afirmou a atacante do Flamengo.

Cristiane, seu filho e sua esposa com a taça do Carioca Feminino de 2024 (Foto: Reprodução)

No Estado, o Flamengo é o time com maior investimento no futebol feminino e isso se reflete na hegemonia criada no Campeonato Carioca. No entanto, a nível nacional, a equipe não consegue se firmar entre os melhores, havendo domínio paulista nas principais competições. A camisa 11 falou sobre o cenário.

— Primeiro que eu acho que você tem um estadual muito mais organizado em São Paulo do que aqui, isso já são uns 10 passos à frente, então acho que a gente tem que tentar fazer com que é oferecido para a gente. Tentar trabalhar com o grupo que temos aqui, a nossa base, que não vai se perder no ano que vem. A gente vai entrar em uma competição, mais uma vez, muito disputada no próximo ano, porque todo mundo vai se qualificando, os clubes vão melhorando cada vez mais as suas estruturas, então acho que é importante a gente procurar fazer o nosso trabalho independente de como as coisas se encaminham, acho que a gente tem que sempre entregar o nosso melhor.

Cristiane com a medalha de campeã do Carioca Feminino (Foto: Sharon Prais/Lance!)



