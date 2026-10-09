Vôlei: Globo recontrata Renata Heilborn para transmissões

A Globo anunciou a recontratação da jornalista Renata Heilborn para integrar as transmissões de vôlei na plataforma GE TV em 2026. Renata, que trabalhou como repórter e correspondente da emissora até 2023, voltará a cobrir os clubes brasileiros da modalidade.

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Renata Heilborn, conhecida por sua atuação no jornalismo esportivo da Globo, especialmente no vôlei, deixa o período de afastamento para retomar suas funções na emissora. Sua experiência inclui reportagens diárias e cobertura de bastidores, o que a torna uma referência para o público que acompanha o esporte.

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A volta de Renata acontece em um momento em que a Globo reforça sua presença nas transmissões esportivas digitais, com foco em conteúdos exclusivos para o GE TV, plataforma que tem ampliado sua oferta de eventos ao vivo e análises aprofundadas.

Até 2023, Renata atuou como repórter e chegou a ser correspondente da Globo, o que contribuiu para sua sólida reputação no meio esportivo. Sua recontratação sinaliza a valorização do vôlei dentro da programação da emissora, que busca ampliar o alcance e a qualidade das transmissões.

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Renata Heilborn, que é filha do campeão olímpico de vôlei Carlão, começará a atuar nas transmissões de vôlei da GE TV a partir de 2026, acompanhando os principais clubes brasileiros da modalidade.

*Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.