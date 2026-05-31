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Virginia vira assunto em gol de Vini Jr contra Panamá

Vini Jr esteve na pré-lista de convocados de Carlo Ancelotti

Gabriel de Britto Silva
São Paulo (SP)
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Leonardo Damico
São Paulo (SP)
Dia 31/05/2026
18:51
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Camisa 7 da Seleção começou o duelo contra o Panamá como titular (Photo by Rich Storry / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
imagem cameraCamisa 7 da Seleção começou o duelo contra o Panamá como titular (Photo by Rich Storry/Getty Images via AFP)
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Brasil enfrenta o Panamá no Estádio do Maracanã, neste domingo (31), em duelo válido pela primeira partida dos amistosos. O jogo da Seleção Brasileira está marcado para 18h30 (de Brasília). Com gol de Vini Jr, o primeiro do duelo, Virginia vira assunto nas redes sociais, causando grande repercussão entre internautas.

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Gol de Vini Jr dá o que falar nas redes sociais

Histórico de jogos da Seleção Brasileira contra Panamá

O histórico entre Seleção Brasileira e Seleção do Panamá é curto, mas amplamente favorável ao Brasil. As duas equipes já se enfrentaram cinco vezes, com quatro vitórias brasileiras e um empate. A Amarelinha marcou 17 gols e sofreu apenas um, mantendo a invencibilidade no confronto.

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O primeiro duelo aconteceu em 1952, pelo Campeonato Pan-Americano, com goleada brasileira por 5 a 0. Depois vieram novas vitórias em amistosos: 5 a 0 em 2001, em Curitiba; 4 a 0 em 2014, em Goiânia, pouco antes da Copa do Mundo; e 2 a 0 em 2016, nos Estados Unidos. O único tropeço ocorreu em 2019, quando as seleções empataram por 1 a 1 no Estádio do Dragão, em Portugal, com gol de Lucas Paquetá para o Brasil.

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Virginia foi assunto nas redes sociais após gol de Vini Jr contra Panamá (Foto: Reprodução)
Virginia foi assunto nas redes sociais após gol de Vini Jr contra Panamá (Foto: Reprodução)

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