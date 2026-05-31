Virginia vira assunto em gol de Vini Jr contra Panamá

O Brasil enfrenta o Panamá no Estádio do Maracanã, neste domingo (31), em duelo válido pela primeira partida dos amistosos. O jogo da Seleção Brasileira está marcado para 18h30 (de Brasília). Com gol de Vini Jr, o primeiro do duelo, Virginia vira assunto nas redes sociais, causando grande repercussão entre internautas.

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Gol de Vini Jr dá o que falar nas redes sociais

Obrigado virginia, o homem ta com sangue no olho #BRAxPAN pic.twitter.com/vWAADoJ7dR — mila (@ludmilaclis01) May 31, 2026

Largou a Virginia, usando o numero 7 Esqueçe se esse Vini aparecer na Copa SEREMOS MUITO — NewDanDan🏁 (@DanF1Dan) May 31, 2026

O q um pé na bunda não faz em? Valeu Virginia — Biel 🚂🇨🇴 (@GVNM_21) May 31, 2026

Vinicius Junior fez o gol pra virginia — ixtecy (@paliacita) May 31, 2026

Virginia na arquibancada

vini : não diga mais nada kkk — isabela duraes (@isabeladuraes2) May 31, 2026

Histórico de jogos da Seleção Brasileira contra Panamá

O histórico entre Seleção Brasileira e Seleção do Panamá é curto, mas amplamente favorável ao Brasil. As duas equipes já se enfrentaram cinco vezes, com quatro vitórias brasileiras e um empate. A Amarelinha marcou 17 gols e sofreu apenas um, mantendo a invencibilidade no confronto.

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O primeiro duelo aconteceu em 1952, pelo Campeonato Pan-Americano, com goleada brasileira por 5 a 0. Depois vieram novas vitórias em amistosos: 5 a 0 em 2001, em Curitiba; 4 a 0 em 2014, em Goiânia, pouco antes da Copa do Mundo; e 2 a 0 em 2016, nos Estados Unidos. O único tropeço ocorreu em 2019, quando as seleções empataram por 1 a 1 no Estádio do Dragão, em Portugal, com gol de Lucas Paquetá para o Brasil.

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