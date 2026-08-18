Vidente crava classificado em São Paulo x Bolívar na Sula Duelo decisivo será na noite desta terça-feira (18)

São Paulo e Bolívar vão se enfrentar, na noite desta terça-feira (18), no jogo de volta das oitavas de final da Sul-Americana. Antes da bola rolar, um vidente apontou qual será o resultado do duelo decisivo no Morumbis.

Luiz Filho, do canal Renascer das Cartas, apontou que o São Paulo deve vencer o Bolívar e se classificar para as quartas de final do torneio internacional. No jogo de ida, na altitude da Bolívia, as equipes empataram por 1 a 1. O gol do Tricolor foi marcado por Arboleda, de cabeça.

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Para a volta, jogando em casa, as cartas apontaram que o São Paulo vencerá o Bolívar. Segundo o vidente, o time comandado por Dorival Júnior vai pressionar e criar chances suficientes para marcar e selar a classificação depois do bom resultado na altitude.

Calleri durante São Paulo x Bolívar. (Foto: Rubens Chiri/Saopaulofc.net)

São Paulo x Bolívar: onde assistir

O São Paulo recebe o Bolívar nesta terça-feira (18), às 21h30 (de Brasília), no Morumbis, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana. Ou seja, vale vaga nas quartas de final. O Tricolor, que empatou o jogo fora de casa por 1 a 1, chega para o confronto pressionado pela sequência negativa nas competições que disputa, já que venceu apenas uma partida nos últimos 15 jogos. O duelo terá transmissão de Disney+, ESPN e SBT. Assista ao jogo na Disney+.

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O duelo acontece entre São Paulo e Bolívar poucos dias depois do retorno do Tricolor para o Morumbis depois de quase três meses, mas que terminou com empate por 1 a 1 com o Coritiba, pelo Campeonato Brasileiro. O resultado ampliou a sequência negativa da equipe de Dorival Júnior, que chegou a nove partidas consecutivas sem vencer na competição nacional.

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Como as equipes empataram por 1 a 1 no jogo de ida, a classificação ficou em aberto para o jogo de volta, no Morumbis, que deve ter casa cheia. Caso haja um novo empate na capital paulista, a vaga para as quartas de final será decidida nos pênaltis.

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O vencedor do confronto entre São Paulo e Bolívar irá enfrentar quem passar do duelo entre Boca Juniors-ARG e Deportivo Recoleta-PAR. O time argentino venceu o jogo de ida, na La Bombonera, por 3 a 1, e tem uma boa vantagem em busca da classificação.