Flamengo, Palmeiras e Corinthians estão entre finalistas do Prêmio Confut 2026
Premiação reúne 33 categorias e destaca profissionais, clubes e iniciativas do futebol sul-americano
O Prêmio Confut Sudamericana by FutebolCard 2026 entrou em sua fase final com os finalistas definidos e a votação aberta ao público. A premiação reúne profissionais, clubes, empresas, projetos e iniciativas ligados ao futebol sul-americano em 33 categorias.
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Entre os clubes que aparecem entre os finalistas estão Flamengo, Palmeiras, Corinthians, Atlético-MG, Internacional, Grêmio, Cruzeiro, Bahia, Fluminense, Red Bull Bragantino, Santos, além de equipes sul-americanas como River Plate, Boca Juniors, Racing, LDU, Colo-Colo e Deportivo Cali.
Os finalistas foram definidos após uma etapa de avaliação realizada por especialistas e profissionais de diferentes áreas da indústria do futebol. Agora, o público pode participar da escolha dos vencedores. Relembre os finalistas do ano passado.
Confira abaixo os indicados em cada categoria:
Categoria 1: Melhor Programa de Sócio
- Flamengo
- Atlético-MG
- River Plate (ARG)
Categoria 2: Melhor TV de Clube
- Flamengo TV
- Santos TV Novibet
- El Canal de Boca
Categoria 3: Melhor Ação Social, Sustentável ou de Inclusão
- Academia do Povo (Internacional)
- Camarote Espectro Azul (Grêmio)
- Não Tem Lugar Para o Racismo (Corinthians)
Categoria 4: Patrocinador Destaque
- Betano
- Nubank
- Brahma
Categoria 5: Melhor Agência de Publicidade/Marketing Esportivo
- Brax
- Octagon Latam
- LiveMode
Categoria 6: Melhor Instalação Esportiva (Estádio/Arena)
- Nubank Parque
- Mineirão
- Monumental
Categoria 7: Melhor Ação/Campanha Publicitária
- Tá Liberado Acreditar (Brahma)
- Torça como um Corinthiano (Corinthians + Esportes da Sorte)
- VAR + Vê aí Ronaldo (Mercado Livre)
Categoria 8: Melhor Ação de Inovação/Tecnologia
- Tactic AI (Palmeiras + Google DeepMind)
- Wi-Fi 6.0 de alta performance na Casa de Apostas Arena Fonte Nova e EfanXP
- Claro Arena (Universidad Católica do Chile)
Categoria 9: Melhor Ação de MatchDay/Engajamento de Fãs
- Experiencia Más Monumental (River Plate)
- MatchDay (Red Bull Bragantino)
- Fan Zones Libertadores e Sudamericana (Conmebol)
Categoria 10: Melhor Departamento de Licenciamento
- Flamengo
- Corinthians
- Boca Juniors
Categoria 11: Melhor Empresa de Licenciamento
- Braziline
- Destra
- GoCase
Categoria 12: Melhor Projeto de Futebol Feminino
- Corinthians
- Colo-Colo
- Deportivo Cali
Categoria 13: Executivo de Futebol
- Anderson Barros (Palmeiras)
- Eduardo Alvarez (LDU)
- Sebastian Saja (Racing)
Categoria 14: Profissional de Futebol Feminino
- Nuéli Siveira (Ferroviária)
- Iris Sesso (Corinthians)
- Eldy Vanessa Alipio García (Deportivo Cali)
Categoria 15: Profissional de Scout
- Andrii Fedchenkov (Flamengo)
- Joaquim Jorge Oliveira Pinto (Cruzeiro)
- Alejandro Bonamico (Racing)
Categoria 16: Profissional de Categoria de Base
- João Paulo Sampaio (Palmeiras)
- Marcelo Teixeira (Bahia)
- Francesco Barletta (Grêmio)
Categoria 17: Profissional de Medicina
- Dr. Rodrigo Lasmar (Atlético-MG/CBF)
- Dr. Fernando Sassaki (Flamengo)
- Dr. Juan Martín Linares (Racing)
Categoria 18: Profissional de Fisioterapia
- Lucas Freitas (Palmeiras)
- Nilton Petrone (Fluminense)
- Matheus Campos (Athletico-PR)
Categoria 19: Profissional de Psicologia
- Marisa Santiago (CBF/Grêmio)
- Gisele Silva (Palmeiras)
- Paulo Ribeiro (Flamengo)
Categoria 20: Profissional de Comunicação
- Flávia da Justa (Flamengo)
- Olavo Guerra (Corinthians)
- Santiago Carreras (Boca Juniors)
Categoria 21: Profissional de Fotografia de Futebol
- Tato Pagano (AFA)
- Lucas Figueiredo (Conmebol)
- Buda Mendes (Getty Images)
Categoria 22: Profissional de Marketing Esportivo de Clubes
- Everaldo Coelho (Palmeiras)
- Ricardo Hinrichsen (Flamengo)
- Claudia Cortázar (Conmebol)
Categoria 23: Profissional de Publicidade Esportiva
- Bruno Brum (End to End)
- Fábio Ritter (Betano)
- Fábio Wolff (Wolff Sports)
Categoria 24: Profissional Comercial
- Leandro Petersen (AFA)
- Cláudio Gomes (CBF)
- Juan Emilio Roa (Conmebol)
Categoria 25: Profissional de Tecnologia e Inovação
- Leandro Evangelista (Atlético-MG)
- Patricio Corradi (River Plate)
- Emerson Oki (Palmeiras)
Categoria 26: Profissional de Gestão e Operação de Arenas
- Robert Nascimento (WTorre/Nubank Parque)
- Leonardo Barbosa (Arena MRV)
- Rodrigo Pecollo (River Plate)
Categoria 27: Profissional de Gestão de Pessoas
- Sarah Lorentz (Atlético-MG)
- Michelle Benites (Internacional)
- Charline Carolino (Bahia)
Categoria 28: Profissional de Finanças
- Davi Ricardo Gueldini (Palmeiras)
- Guillermo Laje (River Plate)
- Marcio Lara (Athletico-PR)
Categoria 29: Profissional de Direito Desportivo
- Roberta Fernandes (Fluminense)
- Regina Sampaio (CBF)
- Monserrat Jiménez (Conmebol)
Categoria 30: Profissional de Direção Executiva Geral
- André Rocha (Red Bull Bragantino)
- Cristiano Koehler (Palmeiras)
- Raul Aguirre (Bahia)
Categoria 31: Gestor Estatutário, Proprietário ou Presidente de Clube
- Leila Pereira (Palmeiras)
- BAP (Flamengo)
- Stefano Di Carlo (River Plate)
Categoria 32: Clube com Melhores Práticas de Gestão
- Palmeiras
- Flamengo
- River Plate
Categoria 33: Melhor Organização Sul-Americana de Futebol
- CBF
- APF (Paraguai)
- AFA
Além da avaliação dos especialistas, o público também participa da definição dos vencedores. A votação popular terá peso de 1/3 no resultado final, enquanto a escolha dos especialistas corresponderá a 2/3 da decisão.
A votação está aberta e poderá ser realizada até as 23h59 do dia 6 de setembro, exclusivamente pelo site oficial da Confut Sudamericana. Credenciados e demais interessados podem participar da escolha e contribuir para definir os destaques de cada categoria nesta edição da premiação.
Os vencedores serão anunciados durante a cerimônia do Prêmio Confut Sudamericana by FutebolCard 2026, no dia 10 de setembro, às 19h30, no Grand Hyatt Rio de Janeiro.
Para mais informações sobre o Prêmio Confut Sudamericana by FutebolCard 2026, acesse o site: confut.com/sudamericana/premio
Sobre o Prêmio Confut Sudamericana
O Prêmio Confut Sudamericana by FutebolCard reafirma o seu papel na valorização dos diferentes profissionais e agentes que impulsionam a indústria do futebol, dando visibilidade a trabalhos e iniciativas que geram impacto e contribuem para o desenvolvimento do mercado. A premiação também amplia o espaço de reconhecimento dentro da Conferência, conectando os principais nomes do setor em torno de conquistas que representam a evolução do futebol sul-americano.
Conheça a Confut Sudamericana
A Confut Sudamericana chega à sua quinta edição consolidada como o principal encontro de negócios, conteúdo e relacionamento da indústria do futebol na América do Sul.
De 08 a 10 de setembro, o Grand Hyatt Rio de Janeiro será o palco onde os principais decisores, executivos, marcas, clubes, ligas, federações e profissionais do mercado se encontram para discutir o presente e o futuro do futebol.
Serão mais de 200 speakers, referências nacionais e internacionais, compartilhando insights, tendências, cases e soluções que impactam diretamente o ecossistema do esporte. Tudo isso distribuído em 3 palcos simultâneos, com uma programação intensa, diversa e estratégica, pensada para gerar conteúdo relevante e oportunidades reais de negócios.
A Confut Sudamericana vai além do palco. É um ambiente de networking qualificado, experiências, ativações de marca e conexões que transformam conversas em parcerias e ideias em projetos.
Durante três dias, o Rio de Janeiro se torna o ponto de encontro de quem vive, investe e constrói o futebol fora das quatro linhas.
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