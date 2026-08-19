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Flamengo, Palmeiras e Corinthians estão entre finalistas do Prêmio Confut 2026

Premiação reúne 33 categorias e destaca profissionais, clubes e iniciativas do futebol sul-americano

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
19/08/2026 12:16
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Troféu Confut Sudamericana
Troféu Confut Sudamericana (Foto: Reprodução)

O Prêmio Confut Sudamericana by FutebolCard 2026 entrou em sua fase final com os finalistas definidos e a votação aberta ao público. A premiação reúne profissionais, clubes, empresas, projetos e iniciativas ligados ao futebol sul-americano em 33 categorias.

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Entre os clubes que aparecem entre os finalistas estão Flamengo, Palmeiras, Corinthians, Atlético-MG, Internacional, Grêmio, Cruzeiro, Bahia, Fluminense, Red Bull Bragantino, Santos, além de equipes sul-americanas como River Plate, Boca Juniors, Racing, LDU, Colo-Colo e Deportivo Cali.

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Os finalistas foram definidos após uma etapa de avaliação realizada por especialistas e profissionais de diferentes áreas da indústria do futebol. Agora, o público pode participar da escolha dos vencedores. Relembre os finalistas do ano passado.

Confira abaixo os indicados em cada categoria:

Categoria 1: Melhor Programa de Sócio

  • Flamengo
  • Atlético-MG
  • River Plate (ARG)

Categoria 2: Melhor TV de Clube

  • Flamengo TV
  • Santos TV Novibet
  • El Canal de Boca
Presidente do Flamengo mostra camisa do Flamengo com novo patrocínio (Foto: reprodução Flamengo TV)
Presidente do Flamengo mostra camisa do Flamengo com novo patrocínio (Foto: reprodução Flamengo TV)

Categoria 3: Melhor Ação Social, Sustentável ou de Inclusão

  • Academia do Povo (Internacional)
  • Camarote Espectro Azul (Grêmio)
  • Não Tem Lugar Para o Racismo (Corinthians)

Categoria 4: Patrocinador Destaque

  • Betano
  • Nubank
  • Brahma

Categoria 5: Melhor Agência de Publicidade/Marketing Esportivo

  • Brax
  • Octagon Latam
  • LiveMode

Categoria 6: Melhor Instalação Esportiva (Estádio/Arena)

  • Nubank Parque
  • Mineirão
  • Monumental

Categoria 7: Melhor Ação/Campanha Publicitária

  • Tá Liberado Acreditar (Brahma)
  • Torça como um Corinthiano (Corinthians + Esportes da Sorte)
  • VAR + Vê aí Ronaldo (Mercado Livre)

Categoria 8: Melhor Ação de Inovação/Tecnologia

  • Tactic AI (Palmeiras + Google DeepMind)
  • Wi-Fi 6.0 de alta performance na Casa de Apostas Arena Fonte Nova e EfanXP
  • Claro Arena (Universidad Católica do Chile)

Categoria 9: Melhor Ação de MatchDay/Engajamento de Fãs

  1. Experiencia Más Monumental (River Plate)
  2. MatchDay (Red Bull Bragantino)
  3. Fan Zones Libertadores e Sudamericana (Conmebol)

Categoria 10: Melhor Departamento de Licenciamento

  • Flamengo
  • Corinthians
  • Boca Juniors

Categoria 11: Melhor Empresa de Licenciamento

  • Braziline
  • Destra
  • GoCase

Categoria 12: Melhor Projeto de Futebol Feminino

  1. Corinthians
  2. Colo-Colo
  3. Deportivo Cali

Categoria 13: Executivo de Futebol

  • Anderson Barros (Palmeiras)
  • Eduardo Alvarez (LDU)
  • Sebastian Saja (Racing)

Categoria 14: Profissional de Futebol Feminino

  • Nuéli Siveira (Ferroviária)
  • Iris Sesso (Corinthians)
  • Eldy Vanessa Alipio García (Deportivo Cali)

Categoria 15: Profissional de Scout

  • Andrii Fedchenkov (Flamengo)
  • Joaquim Jorge Oliveira Pinto (Cruzeiro)
  • Alejandro Bonamico (Racing)

Categoria 16: Profissional de Categoria de Base

  • João Paulo Sampaio (Palmeiras)
  • Marcelo Teixeira (Bahia)
  • Francesco Barletta (Grêmio)

Categoria 17: Profissional de Medicina

  • Dr. Rodrigo Lasmar (Atlético-MG/CBF)
  • Dr. Fernando Sassaki (Flamengo)
  • Dr. Juan Martín Linares (Racing)

Categoria 18: Profissional de Fisioterapia

  • Lucas Freitas (Palmeiras)
  • Nilton Petrone (Fluminense)
  • Matheus Campos (Athletico-PR)

Categoria 19: Profissional de Psicologia

  • Marisa Santiago (CBF/Grêmio)
  • Gisele Silva (Palmeiras)
  • Paulo Ribeiro (Flamengo)

Categoria 20: Profissional de Comunicação

  • Flávia da Justa (Flamengo)
  • Olavo Guerra (Corinthians)
  • Santiago Carreras (Boca Juniors)

Categoria 21: Profissional de Fotografia de Futebol

  1. Tato Pagano (AFA)
  2. Lucas Figueiredo (Conmebol)
  3. Buda Mendes (Getty Images)

Categoria 22: Profissional de Marketing Esportivo de Clubes

  1. Everaldo Coelho (Palmeiras)
  2. Ricardo Hinrichsen (Flamengo)
  3. Claudia Cortázar (Conmebol)

Categoria 23: Profissional de Publicidade Esportiva

  1. Bruno Brum (End to End)
  2. Fábio Ritter (Betano)
  3. Fábio Wolff (Wolff Sports)

Categoria 24: Profissional Comercial

  1. Leandro Petersen (AFA)
  2. Cláudio Gomes (CBF)
  3. Juan Emilio Roa (Conmebol)

Categoria 25: Profissional de Tecnologia e Inovação

  • Leandro Evangelista (Atlético-MG)
  • Patricio Corradi (River Plate)
  • Emerson Oki (Palmeiras)

Categoria 26: Profissional de Gestão e Operação de Arenas

  1. Robert Nascimento (WTorre/Nubank Parque)
  2. Leonardo Barbosa (Arena MRV)
  3. Rodrigo Pecollo (River Plate)

Categoria 27: Profissional de Gestão de Pessoas

  1. Sarah Lorentz (Atlético-MG)
  2. Michelle Benites (Internacional)
  3. Charline Carolino (Bahia)

Categoria 28: Profissional de Finanças

  • Davi Ricardo Gueldini (Palmeiras)
  • Guillermo Laje (River Plate)
  • Marcio Lara (Athletico-PR)

Categoria 29: Profissional de Direito Desportivo

  1. Roberta Fernandes (Fluminense)
  2. Regina Sampaio (CBF)
  3. Monserrat Jiménez (Conmebol)

Categoria 30: Profissional de Direção Executiva Geral

  • André Rocha (Red Bull Bragantino)
  • Cristiano Koehler (Palmeiras)
  • Raul Aguirre (Bahia)

Categoria 31: Gestor Estatutário, Proprietário ou Presidente de Clube

  • Leila Pereira (Palmeiras)
  • BAP (Flamengo)
  • Stefano Di Carlo (River Plate)

Categoria 32: Clube com Melhores Práticas de Gestão

  • Palmeiras
  • Flamengo
  • River Plate

Categoria 33: Melhor Organização Sul-Americana de Futebol

  • CBF
  • APF (Paraguai)
  • AFA
Sede da CBF (Foto: Vicente Seda)
CBF concorre ao prêmio Confut Sudamericana de melhor organização Sul-Americana (Foto: Vicente Seda)

Além da avaliação dos especialistas, o público também participa da definição dos vencedores. A votação popular terá peso de 1/3 no resultado final, enquanto a escolha dos especialistas corresponderá a 2/3 da decisão.

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A votação está aberta e poderá ser realizada até as 23h59 do dia 6 de setembro, exclusivamente pelo site oficial da Confut Sudamericana. Credenciados e demais interessados podem participar da escolha e contribuir para definir os destaques de cada categoria nesta edição da premiação.

Os vencedores serão anunciados durante a cerimônia do Prêmio Confut Sudamericana by FutebolCard 2026, no dia 10 de setembro, às 19h30, no Grand Hyatt Rio de Janeiro.

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Para mais informações sobre o Prêmio Confut Sudamericana by FutebolCard 2026, acesse o site: confut.com/sudamericana/premio

Sobre o Prêmio Confut Sudamericana

O Prêmio Confut Sudamericana by FutebolCard reafirma o seu papel na valorização dos diferentes profissionais e agentes que impulsionam a indústria do futebol, dando visibilidade a trabalhos e iniciativas que geram impacto e contribuem para o desenvolvimento do mercado. A premiação também amplia o espaço de reconhecimento dentro da Conferência, conectando os principais nomes do setor em torno de conquistas que representam a evolução do futebol sul-americano.

Conheça a Confut Sudamericana

A Confut Sudamericana chega à sua quinta edição consolidada como o principal encontro de negócios, conteúdo e relacionamento da indústria do futebol na América do Sul.

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De 08 a 10 de setembro, o Grand Hyatt Rio de Janeiro será o palco onde os principais decisores, executivos, marcas, clubes, ligas, federações e profissionais do mercado se encontram para discutir o presente e o futuro do futebol.

Serão mais de 200 speakers, referências nacionais e internacionais, compartilhando insights, tendências, cases e soluções que impactam diretamente o ecossistema do esporte. Tudo isso distribuído em 3 palcos simultâneos, com uma programação intensa, diversa e estratégica, pensada para gerar conteúdo relevante e oportunidades reais de negócios.

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A Confut Sudamericana vai além do palco. É um ambiente de networking qualificado, experiências, ativações de marca e conexões que transformam conversas em parcerias e ideias em projetos.

Durante três dias, o Rio de Janeiro se torna o ponto de encontro de quem vive, investe e constrói o futebol fora das quatro linhas.

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