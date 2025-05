Vampeta manda recado a jogadores da Seleção Brasileira convocados por Ancelotti

Pentacampeão do mundo, Vampeta mandou um recado para os jogadores da Seleção Brasileira convocados por Carlo Ancelotti. Em Curaçao para o Legends Tournament, o ex-jogador elogiou a lista do comandante italiano em entrevista exclusiva ao Lance!.

continua após a publicidade

➡ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

- Era o que tinha de melhor. Não é certeza de que são esses que vão resolver. Mas esses atletas que estão sendo convocados têm que jogar mais, porque nos clubes jogam muito.

Vampeta também não poupou elogios a chegada de Carlo Ancelotti para comandar a Seleção Brasileira. O atual comentarista acredita que o Brasil possui o melhor nome dentre todas as equipes que disputam uma vaga na próxima Copa do Mundo.

continua após a publicidade

- É um nome de peso. De seleções de nível mundial, ninguém tem um treinador do nível do Ancelotti - concluiu o ex-jogador.

Carlo Ancelotti faz sua estreia pela Seleção Brasileira diante do Equador, na quinta-feira (5), pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo, em Guayaquil. Na sequência, o comandante possui compromisso contra o Paraguai em busca da vaga no Mundial de 2026.

Convocação da Seleção Brasileira de Ancelotti

Goleiros

Alisson (Liverpool-ING) Bento (Al Nassr-RSA) Hugo Souza (Corinthians)

Defensores

Alex Sandro (Flamengo)

Alexsandro (Lille-FRA)

Beraldo (PSG-FRA)

Carlos Augusto (Inter de Milião-ITA)

Danilo (Flamengo)

Léo Ortiz (Flamengo)

Marquinhos (PSG)

Vanderson (Monaco-FRA)

Wesley (Flamengo)

Meio-campistas

Andreas Pereira (Fulham-ING)

Andrey Santos (Strasbourg-FRA)

Bruno Guimarães (Newcastle-ING)

Casemiro (Manchester United-ING)

Ederson (Atalanta-ITA)

Gerson (Flamengo)

Atacantes

Antony (Betis-ESP) Estêvão (Palmeiras) Gabriel Martinelli (Arsenal-ING) Matheus Cunha (Wolves-ING) Raphinha (Barcelona-ESP) Richarlison (Tottenham-ING) Vini Jr. (Real Madrid-ESP)