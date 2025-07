O Botafogo venceu o Vasco pelo Brasileirão, neste sábado (12), pelo placar de 2 a 0. A vitória alegrou o norte-americano John Textor, dono do clube, e ele interagiu com uma influenciadora vascaína. A jovem Fernanda Gervásio revelou bastidores da conversa e fez um pedido inusitado.

continua após a publicidade

Apesar da vitória no clássico, o tom da mensagem de John Textor não foi provocativo. Antes da partida, a jovem tinha publicado um vídeo com a seguinte legenda: "Ganhar do PSG é fácil, quero ver ganhar do Gigantesco da Colina".

➡️Neto escala Seleção Brasileira ideal com quatro jogadores do Brasileirão

O dono do Botafogo viu o vídeo, e pelo visto, resolveu olhar outras publicações de Fernanda. Ela mostrou prints das conversas com John Textor elogiando o trabalho dela e aproveitou para pedir que o norte-americano indicasse um amigo igualmente rico com disponibilidade para comprar o Vasco.

continua após a publicidade

A saga entre os dois rapidamente viralizou nas redes sociais, tanto entre vascaínos como botafoguenses. Veja abaixo.

John Textor, dono do Botafogo, na Sapucaí (Foto: Rafael Arantes/ImaginaRio)

Veja vídeo de influenciadora com troca de mensagens de John Textor

Por que o Botafogo não divulgou o balanço financeiro? Textor explica

Dono da SAF do Botafogo, John Textor, depois de cerca de três meses, se pronunciou sobre a ausência do balanço financeiro referente à temporada de 2024. O empresário explicou sobre os processos e destacou a entrada da Eagle Football, sua holding, na Bola de Valores de Nova Iorque.

Textor foi questionado em meio à entrevista coletiva de apresentação do técnico Davide Ancelotti. Ele revelou que alguns documentos confidenciais continuam sob análise para abertura da IPO (Oferta Pública Inicial).

continua após a publicidade

- É uma resposta bastante técnica para essa pergunta. Fizemos um comunicado à imprensa informando que protocolamos nossa declaração de registro S-1 na Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos, a SEC. Protocolamos esse documento em 13 de junho. Inicialmente, ele foi protocolado como um documento confidencial enquanto a SEC o analisa. É uma descrição incrivelmente abrangente de todos os negócios da Eagle, incluindo auditorias de todos os clubes da Eagle - iniciou.

- Portanto, é muito complicado, legalmente, quando você protocola este documento na SEC, ele é considerado confidencial. É um processo de registro muito importante. E é muito complicado legalmente publicar, ao mesmo tempo, demonstrações financeiras de subsidiárias enquanto o documento principal está sob análise confidencial - completou Textor.

Mais próximo do dia a dia do Botafogo após se afastar da gestão do Lyon, da França, John Textor garantiu que, dando tudo certo e conseguindo a entrada na Bolsa de Valores de Nova Iorque, o nível de transparência "nenhum clube no Brasil tem".

- Nas próximas semanas, deixaremos de ser um registro confidencial junto à SEC e passaremos a ser um registro público. Assim, todos aqui poderão ver todas essas informações financeiras no site sec.gov no momento em que esse registro confidencial se tornar público.