Agente fatura comissão milionária com Ancelotti na Seleção; veja valor

A chegada de Carlo Ancelotti ao comando da Seleção Brasileira representou mais do que uma mudança histórica no futebol nacional: foi também a oportunidade para um empresário brasileiro faturar uma das maiores comissões do mercado esportivo.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

De acordo com informações da ESPN, Diego Fernandes, responsável por intermediar a negociação entre o treinador italiano e a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), garantiu uma comissão de 1,2 milhão de euros, o equivalente a R$ 7,68 milhões na cotação atual.

O montante foi acordado formalmente em contrato, prevendo ainda que Fernandes tivesse direito à exposição pública da operação e o reconhecimento oficial como representante da CBF nas tratativas com Carlo Ancelotti.

continua após a publicidade

📸 Exposição e marketing pessoal

Além da expressiva comissão, Fernandes também soube capitalizar em termos de imagem. O agente contratou agências de comunicação no Brasil e na Europa para acompanhar e divulgar os momentos principais da negociação, desde o anúncio oficial até o embarque e desembarque do técnico no Brasil.

A estratégia midiática foi tamanha que a imagem do empresário ao lado de Ancelotti virou constante em publicações internacionais.

Outro detalhe curioso: o próprio Fernandes bancou o aluguel do avião que transportou o treinador da Europa ao Brasil, investimento que superou R$ 1 milhão. A CBF, conforme cláusulas contratuais, irá reembolsá-lo.

continua após a publicidade

⚠️ Desconforto na CBF

Embora a operação tenha sido um sucesso e consolidado a chegada de um dos maiores técnicos do mundo à Seleção, a atual gestão da CBF, comandada por Samir Xaud, demonstrou desconforto com o nível de exposição de Fernandes, segundo a ESPN.

Acompanhe o Lance! Biz para ficar por dentro das principais notícias sobre Negócios do Esporte.