Suspeito de assassinar ex-seleção brasileira de vôlei se entrega à polícia

O homem suspeito de assassinar Everton Pereira, ex-jogador da seleção brasileira de vôlei, se entregou à polícia nesta segunda-feira (14). Idirlei Alves Pacheco, de 40 anos, se apresentou à Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cuiabá, no Mato Grosso.

continua após a publicidade

Segundo a Polícia Civil, o crime aconteceu na última quinta-feira (10), no Bairro República do Líbano, em Cuiabá. As investigações do caso apontaram para um sequestro.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Idirlei Alves foi identificado como o atirador no mesmo dia do crime. Ele se encontrava no mesmo carro do ex-jogador e estava foragido, mas teve sua prisão preventiva decretada neste domingo (13).

continua após a publicidade

Após ser baleado, Everton perdeu o controle do veículo e colidiu contra outro automóvel. Além da possibilidade do sequestro, as autoridades também trabalham com a hipótese de crime passional. A Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), de Cuiabá, assumiu as investigações do caso.

Everton, ex-jogador da seleção brasileira de vôlei (Foto: Reprodução)

Carreira de Everton Boi, ex-jogador da seleção brasileira de vôlei

O ex-atleta, é natural de Cuiabá, e integrou a seleção brasileira de vôlei na categoria sub-16. Com 1m97 de altura, ele atuou na posição de oposto durante toda a carreira esportiva. Dentro das quadras, Everton Boi conquistou títulos relevantes, incluindo o campeonato mundial infanto-juvenil, o sul-americano juvenil e a liga nacional de vôlei.

continua após a publicidade

➡️Bernardinho analisa adversários do Brasil na 3° semana da VNL masculina

Fora da seleção brasileira de vôlei, Everton defendeu clubes importantes do vôlei nacional, como o Fiat/Minas, Suzano, São Caetano e Vôlei do Futuro. Longe do território nacional, ele chegou a atuar por times da Espanha, Argentina e Japão.

O jogador foi assassinado a tiros na última quinta-feira (10) e deixa o esporte brasileiro de luto. Everton tinha 46 anos.