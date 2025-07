Quatro dias após comprar os direitos de gestão da Arena do Grêmio, Marcelo Marques participou de entrevista coletiva na manhã desta terça-feira (15). Ao lado do presidente do Grêmio, Alberto Guerra, do vice-presidente, Eduardo Magrisso, de Mauro Araújo, diretor-presidente da Arena, de Eduardo Peña, advogado da Arena, e de seu advogado, Marlon Passos, o empresário gremista garantiu que o gesto é o mais nobre possível.

— Desde o começo da negociação, o Grêmio está sabendo, começamos isso há 45 dias, tomei isso como a dor que o torcedor sente. Nunca pensei em como iriam me ressarcir. Falei com o presidente, 'vai ser do jeito que tu quiser'. Vai ser doado 100% para o Grêmio. Não é uma questão empresarial, não tem nada a ver com marketing. Espero que esse gesto toque o coração de todos gremistas — disse, emocionado, Marcelo Marques.

O empresário, que também é pré-candidato à presidência do Grêmio, pediu muito a ajuda da torcida a partir de agora. Com a gestão da Arena, o Tricolor Gaúcho poderá baixar o preço dos ingressos. Marques também citou o sonho de atingir 300 mil sócios.

'É um dia histórico', celebra o presidente Alberto Guerra

Da parte do clube, o presidente Alberto Guerra agradeceu Marques pelo gesto. Também lembrou da luta do Grêmio, desde a inauguração da Arena, no final de 2012, para se tornar dono do estádio.

— Esse é um dia histórico. Uma data que todos nós, gremistas, almejávamos muito. Desde a assinatura do contrato, ao longo desses 12, quase 13 anos, tínhamos esse desejo. Estou muito feliz, na qualidade de estar como presidente, mas como torcedor, estar ao lado do Marcelo, que fez um gesto muito nobre. Foi uma grande transação, uma grande batalha, nosso Conselho de Administração trabalhou muito nisso. Deixar uma mensagem de esperança para o nosso torcedor, porque o Grêmio vai mudar de patamar — comemorou.

Grêmio quer fazer grande evento no jogo contra o Alianza Lima-PER

Marques e Guerra convocaram a torcida para o primeiro jogo na Arena do Grêmio após a compra da gestão do estádio. A ideia é de realizar um grande evento na partida de volta contra o Alianza Lima-PER, pelos playoffs da Copa Sul-Americana, no dia 23, quarta-feira, às 21h30min.