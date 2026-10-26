Torcida pede saída de atacante do Bahia após post: 'Tapa na cara'

O atacante Willian José, do Bahia, virou alvo da revolta da torcida Tricolor. O motivo foi o resultado do segundo turno das eleições presidenciais, que confirmou a reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no último domingo (25).

Natural de Porto Calvo, em Alagoas, o jogador de 34 anos usou o perfil no Instagram para compartilhar dois vídeos com ofensas ao Nordeste e à população nordestina. O gesto veio depois da divulgação da votação na região, em que Lula teve 69,37% dos votos válidos nos nove estados.

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Post do atacante do Bahia que causou grande repercussão

Torcedores pedem saída do jogador

As publicações provocaram reação imediata entre os torcedores do clube baiano. Nas redes sociais, a torcida passou a protestar e a cobrar publicamente uma atitude da diretoria do Bahia. O pedido é pela rescisão do contrato de Willian José, que tem vínculo com a equipe até o fim de dezembro de 2026.

Futuro do Bahia no restante de 2026

O Bahia chega à reta final do ano com um só objetivo: o Brasileirão. O time ocupa a 7ª colocação, com 50 pontos em 32 jogos (13 vitórias, 11 empates e 8 derrotas, saldo de +5). No sábado (24), o Tricolor empatou em 1 a 1 com o Santos na Vila Belmiro, pela 32ª rodada. Luciano Juba fez um golaço no primeiro tempo e o time administrou a vantagem sob forte chuva, mesmo com Neymar expulso no Santos. Nos acréscimos, Luan Peres cabeceou escanteio de Rollheiser e deixou tudo igual.

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Como próximo compromisso, o Bahia receberá o São Paulo em casa, na Arena Fonte Nova, na próxima quarta-feira (28) às 21h30. Cruzeiro será o adversário seguinte, em Minas. Grêmio, Coritiba, Botafogo e Atlético-MG fecham a sequência de jogos do Tricolor de Aço. O calendário tem três jogos em casa e três fora. Dois confrontos diretos pela vaga (Cruzeiro e Atlético-MG) estão no meio da sequência e na última rodada.

Rogério Ceni recupera dois jogadores contra o São Paulo: o volante Jean Lucas e o lateral-direito Román Gómez. Os dois cumpriram suspensão automática pelo terceiro cartão amarelo, recebido contra o Flamengo. Jean Lucas vinha sendo titular, e Erick o substituiu diante do Santos. Marcos Victor deve seguir na lateral direita. Por outro lado, o zagueiro Kanu está suspenso, também pelo terceiro amarelo, e desfalca a defesa.

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