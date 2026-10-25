Após eleições do Brasil, Lula compara Corinthians ao Bolsonaro: 'Só perde'
Presidente da República brincou com a derrota do Timão para o Vasco
Reeleito presidente do Brasil neste domingo (25), Luiz Inácio Lula da Silva citou o Corinthians no primeiro discurso após a confirmação do resultado. Torcedor declarado do Timão, o petista aproveitou o resultado do clube no Brasileirão para fazer uma comparação com o adversário derrotado nas urnas, Flávio Bolsonaro.
Na noite deste sábado (24), o Corinthians chegou a abrir 2 a 1 sobre o Vasco, mas sofreu a virada nos minutos finais e perdeu por 3 a 2, em São Januário. Marino Hinestroza marcou duas vezes na reta final e garantiu a vitória da equipe carioca. E foi nesse contexto que Lula brincou durante o discurso.
— E com o Corinthians também, porque, p@, o Corinthians perdeu o outro, cara. Onde que a gente vai, tá parecendo o Bolsonaro, só perde, p@ — disse Lula.
Lula e o Corinthians
A relação de Lula com o Corinthians é conhecida. O presidente do Brasil é torcedor declarado do clube e costuma fazer referências ao Timão em discursos e eventos públicos. Desta vez, a situação da equipe serviu de gancho para uma comparação com o cenário político, em tom descontraído.
Candidato do PT, Lula foi confirmado como vencedor do segundo turno das eleições presidenciais de 2026. A vitória representa a primeira virada da história do Brasil desde a redemocratização. O presidente garantiu ainda o quarto mandato, em sete eleições disputadas.
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