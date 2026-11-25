Craque Neto presenteia Neymar após encontro; veja vídeo
Apresentador da Band visitou instituto do craque do Santos acompanhado da família
Neto preparou uma surpresa especial para Neymar durante a visita ao Instituto Neymar Jr., nesta quarta-feira (25). O apresentador da Band presenteou o atacante do Santos com um grande quadro ilustrado que reúne o jogador, Bruna Biancardi e as duas filhas do casal, Mavie e Mel. Surpreso com a homenagem, o camisa 10 decidiu ligar para a companheira para mostrar o presente.
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O encontro aconteceu em meio à reaproximação entre os dois, após uma série de desentendimentos públicos. Neto esteve no instituto acompanhado da esposa, Sandra Nicolau, e do filho caçula, Julinho. O momento da entrega do quadro chamou atenção durante a visita, especialmente pela reação de Neymar ao receber a homenagem que retrata sua família.
Além da entrega do presente, outro momento que marcou o encontro foi a emoção de Julinho ao conhecer pessoalmente o atacante santista.
O garoto chorou ao ficar frente a frente com o ídolo, reação que também emocionou Neto. Durante a passagem pelo instituto, Neymar ainda apresentou ao filho do apresentador alguns objetos marcantes de sua trajetória no futebol.
Veja vídeo:
Neto também almoçou com Neymar Pai
Antes de se encontrar com Neymar, Neto almoçou com Neymar Pai no restaurante do instituto, conhecido como bandejão. O apresentador também elogiou a comida servida no local.
A visita reuniu momentos de descontração e emoção e marcou um encontro entre duas figuras que protagonizaram divergências públicas nos últimos tempos. Desta vez, a aproximação ganhou destaque pelo presente especial e pela reação de Neymar ao compartilhar a homenagem com Bruna.
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