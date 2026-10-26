Veja gol em Flamengo x Atlético-MG: Bernard abre o placar
Equipes se enfrentam na noite desta segunda-feira (26)
Flamengo e Atlético-MG estão se enfrentando na noite desta segunda-feira (26), pela 32ª rodada do Brasileirão.
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Aos 6 minutos da primeira etapa, Arrascaeta é desarmado por Victor Hugo. O meia se livra de Léo Pereira e entrega para Preciado na passagem. Ele dispara pelo lado, em vantagem numérica em relação à defesa, e entrega para Bernard bater de primeira para abrir o placar.
Veja o gol:
Na disputa pelo título do Brasileirão com o Palmeiras, o Flamengo soma 67 pontos. Já o Atlético-MG, que busca se aproximar do pelotão de cima da tabela, tem 50. No primeiro turno do Brasileirão, o Flamengo venceu o Atlético-MG por 4 a 0, na Arena MRV, com dois gols de Pedro, além de tentos de Plata e Arrascaeta.
Como chega o Flamengo
O Flamengo chega pressionado para a partida. Afinal, no meio da semana, foi eliminado da Libertadores e, agora, tem apenas o Brasileirão no calendário. Para o confronto no Maracanã, o técnico Leonardo Jardim não contará com Danilo, que se recupera de fraturas no rosto. Já Evertton Araújo, que vem realizando trabalho de transição, é dúvida.
Como chega o Atlético-MG
Diferentemente do time mandante, o Atlético-MG chega em alta. A equipe garantiu vaga na final da Sul-Americana e também está nas semifinais da Copa do Brasil. Para a partida desta segunda-feira, o técnico Eduardo Domínguez poderá contar com o goleiro Everson, liberado nos últimos dias para treinar com o elenco após se recuperar de uma fratura no pé esquerdo.
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✅ FICHA TÉCNICA
Flamengo 🆚 Atlético-MG
🏆 Brasileirão - 32ª rodada
📆 Data e horário: segunda-feira, 26 de outubro de 2026, 20h (de Brasília)
📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)
👁️ Onde assistir: Premiere e SporTV.
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