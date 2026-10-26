Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Veja gol em Flamengo x Atlético-MG: Bernard abre o placar

Equipes se enfrentam na noite desta segunda-feira (26)

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
26/10/2026 20:09
Favorite o Lance! no Google
Bernard celebra gol contra o Bragantino (Foto: Pedro Souza / Atlético)
Bernard celebra gol contra o Bragantino (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Flamengo e Atlético-MG estão se enfrentando na noite desta segunda-feira (26), pela 32ª rodada do Brasileirão

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Aos 6 minutos da primeira etapa, Arrascaeta é desarmado por Victor Hugo. O meia se livra de Léo Pereira e entrega para Preciado na passagem. Ele dispara pelo lado, em vantagem numérica em relação à defesa, e entrega para Bernard bater de primeira para abrir o placar.

Veja o gol:

Na disputa pelo título do Brasileirão com o Palmeiras, o Flamengo soma 67 pontos. Já o Atlético-MG, que busca se aproximar do pelotão de cima da tabela, tem 50. No primeiro turno do Brasileirão, o Flamengo venceu o Atlético-MG por 4 a 0, na Arena MRV, com dois gols de Pedro, além de tentos de Plata e Arrascaeta.

continua após a publicidade

Como chega o Flamengo

O Flamengo chega pressionado para a partida. Afinal, no meio da semana, foi eliminado da Libertadores e, agora, tem apenas o Brasileirão no calendário. Para o confronto no Maracanã, o técnico Leonardo Jardim não contará com Danilo, que se recupera de fraturas no rosto. Já Evertton Araújo, que vem realizando trabalho de transição, é dúvida.

Como chega o Atlético-MG

Diferentemente do time mandante, o Atlético-MG chega em alta. A equipe garantiu vaga na final da Sul-Americana e também está nas semifinais da Copa do Brasil. Para a partida desta segunda-feira, o técnico Eduardo Domínguez poderá contar com o goleiro Everson, liberado nos últimos dias para treinar com o elenco após se recuperar de uma fratura no pé esquerdo.

continua após a publicidade

📲Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

✅ FICHA TÉCNICA

Flamengo 🆚 Atlético-MG
🏆 Brasileirão - 32ª rodada
📆 Data e horário: segunda-feira, 26 de outubro de 2026, 20h (de Brasília)
📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)
👁️ Onde assistir: Premiere e SporTV.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Artur Jorge, Paulinho e Pedrinho no Sub-20

Cruzeiro

Profissionais e diretoria do Cruzeiro vão à final do Sub-20

Há 6 minutos
Neymar durante o confronto entre Santos e Bahia, pelo Campeonato Brasileiro

Santos

Neymar é denunciado no STJD por infração ao Protocolo Vini Jr; entenda

Há 27 minutos
Camisa do Atlético Mineiro branca com QR code central e logos de patrocinadores.

Atlético Mineiro

Atlético faz ação especial e terá 'QR Code gigante' na camisa diante do Flamengo: entenda

Há 37 minutos
Memphis, atleta, com faixa preta, casaco vinho com detalhes rosa e emblema de time no peito, durante treino.

Corinthians

Corinthians volta aos treinos e atualiza situação de Memphis Depay

Há 56 minutos
Camisa do Atlético Mineiro (Galo) no Maracanã, pendurada em uma grade próxima ao campo.

Atlético Mineiro

Atlético está escalado com novidades para enfrentar o Flamengo pelo Brasileirão

Há 1 hora
Partida entre Flamengo e Atlético Mineiro no círculo central, árbitro de amarelo e torcida ao fundo, Brasileirão 2026.

Flamengo

AO VIVO: Siga Flamengo x Atlético-MG pelo Campeonato Brasileiro

Há 1 hora
Mais LANCE!
Rollheiser e João Ananias durante o treino desta segunda-feira (25).

Santos volta a treinar e foca no clássico contra o Palmeiras; saiba mais

Arrascaeta celebra gol na final da Copa do Brasil 2018.

Grêmio repete drama do Cruzeiro em 2019? Veja os paralelos que ligam os clubes

Reginaldo, camisa branca com padrão rachado e emblema do Corinthians Paulista; ao fundo, troféu dourado.

Goleiro que seria lateral vence Corinthians na justiça; entenda

Jogadores do Atlético Sub-20 comemorando (Foto: Paulo Henrique França / Atlético)

Atlético-MG empata com o Cruzeiro e conquista o Mineiro Sub-20

Trocida do Santos na Vila Belmiro

Torcida do Santos esgota ingresso para clássico contra o Palmeiras em 4 horas

João Paulo Magalhães é o presidente do Botafogo (Foto: Wallace Lima/Botafogo)

Botafogo Social fica livre para assumir 99% das ações e vender SAF para a GDA

Estádio Nilton Santos em jogo entre Vasco e Fluminense

Vasco x Flamengo: divisão de ingressos no Nilton Santos muda para 50/50

Bandeira do Corinthians tremulando sobre o campo, estádio vazio e arquibancadas ao fundo.

Corinthians vive semana com jogos decisivos na temporada; veja calendário

Bruxo foi protagonista de uma das maiores viradas do Brasileirão (Foto: Wagner Meier/Fotoarena/Folhapress)

Palmeiras, São Paulo e Flamengo; relembre as maiores viradas do Brasileirão

Estudiantes eliminou o Flamengo nos pênaltis da Libertadores (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF/Folhapress)

Mauro Cezar questiona desempenho do Flamengo: 'Ganhar o que?'

Neymar jogador do Santos reclama com a arbitragem durante partida contra o Bahia - (Foto: Fabio Giannelli/AGIF/Folhapress)

STJD decide denunciar Neymar após expulsão contra o Bahia; entenda

Lula discursa com o microfone na mão após ter sido reeleito presidente do Brasil

Quais as propostas de Lula para o esporte no próximo mandato?

Neymar e Rodrigo Nestor travaram diversas discussões durante o confronto (Foto: Fabio Giannelli/AGIF/Folhapress)

Arnaldo Ribeiro detona gesto de Neymar em Santos x Bahia: 'Acha que pode'