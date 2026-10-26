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Robert Renan tranquiliza torcedores do Vasco após acidente grave de trânsito

Defensor não teve ferimentos, mas carro ficou completamente destruído

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
26/10/2026 12:24
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Robert Renan em ação pelo Vasco contra o Boca Juniors
Robert Renan em ação pelo Vasco contra o Boca Juniors (Foto: Luis ROBAYO/AFP)

O zagueiro Robert Renan, do Vasco, sofreu um acidente de carro na manhã chuvosa desta segunda-feira (26), na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Apesar de o carro ter ficado completamente destruído, como é possível em imagens publicadas por internautas que passavam pelo local, o jogador passa bem e não apresentou ferimentos. A informação foi divulgada inicialmente pelo Podcast Cruzmaltino.

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Após a repercussão da notícia do acidente, Robert Renan utilizou suas redes sociais para tranquilizar e agradecer aos torcedores do Vasco pelas mensagens.

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— Obrigado, meu Deus, pelo livramento! Agradeço de coração a todos que estão me mandando mensagens e se preocupando comigo. Graças a Deus, está tudo bem! — escreveu o zagueiro do Vasco em seus stories no Instagram.

O jogador agora segue para o CT Moacyr Barbosa, onde encontrará companheiros e comissão técnica para o treino desta segunda.

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No início do mês, outro jogador do Vasco sofreu um acidente de carro. No ocorrido, o volante Cauan Barros teve um corte profundo no pé esquerdo, deu entrada em um hospital e não jogou mais pelo Vasco desde então.

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