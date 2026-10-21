Torcedores do Flamengo e Fluminense reagem à eliminação do Vasco: 'Não é'

A eliminação do Vasco para o Boca Juniors na semifinal da Copa Sul-Americana virou motivo de provocação entre torcedores rivais nas redes sociais. Após a derrota por 3 a 1, nesta terça-feira (20), no Maracanã, torcedores do Flamengo e do Fluminense ironizaram o resultado e não pouparam críticas ao Cruz-Maltino.

➡️ Veja gols em Vasco x Boca Juniors

Entre os comentários, os rivais também debocharam do fato de o Vasco ter defendido tanto a realização de jogos no Maracanã e, mesmo assim, ter sido eliminado no estádio. Além disso, alguns torcedores questionaram o status do clube entre os grandes do futebol brasileiro, com mensagens que colocaram em dúvida o tamanho da equipe cruz-maltina.

continua após a publicidade

➡️Torcida do Vasco manda recado a Pedro Emanuel após eliminação

Veja a repercussão:

Como foi a eliminação do Vasco?

O Vasco entrou em campo precisando de um bom resultado para garantir vaga na final da Sul-Americana, mas encontrou dificuldades diante do Boca Juniors. A equipe argentina abriu o placar logo aos três minutos do primeiro tempo, com Di Lollo, e ampliou aos 33, com Merentiel.

Na etapa final, Puma Rodríguez marcou para o Cruz-Maltino e reacendeu a esperança da torcida. No entanto, Paredes balançou as redes aos 42 minutos e confirmou a vitória por 3 a 1 dos argentinos. Como o primeiro confronto terminou empatado em 1 a 1, o Boca avançou com 3 a 2 no placar agregado.

continua após a publicidade

Com a eliminação, o Vasco perdeu a oportunidade de disputar sua primeira final internacional desde 2000. O Boca Juniors, por sua vez, aguarda o vencedor do duelo entre Atlético-MG e City Torque para conhecer seu adversário na decisão.