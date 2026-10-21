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Como assistir City Torque x Atlético-MG na Sul-Americana pelo Disney+

Equipes se enfrentam no Uruguai

PorLourenço Cavanellas RebelloRio de Janeiro (RJ)
21/10/2026 18:33
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Elenco do Atlético-MG perfilado
Atlético-MG venceu o jogo de ida (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Nesta quarta-feira (21) o Atlético-MG encara o Montevideo City Torque no Estádio Centenário às 19h, pela partida de volta das semifinais da Copa Sul-Americana. A partida será transmitida ao vivo pela Espn e Disney+.

Para acompanhar a partida ao vivo, basta acessar o aplicativo ou o site do Disney+ em dispositivos compatíveis, como smart TVs, celulares, tablets, computadores e videogames. A plataforma disponibiliza a transmissão do duelo pela Libertadores para seus assinantes.

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Equipe do Atlético Mineiro (Foto: Pedro Souza / Atlético)
Equipe do Atlético Mineiro (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Como chegam Vasco x Boca Juniors?

➡️ Vasco tem decisões dentro e fora de campo na reta final de outubro; veja agenda

Para o confronto decisivo contra o Boca Juniors, o Cruz-Maltino já tem duas ausências confirmadas. Andrés Gómez cumpre suspensão, enquanto Colidio não pode atuar porque não foi inscrito na competição. A lista de desfalques, porém, ainda pode aumentar. Paulo Henrique deixou o jogo contra o São Paulo com dores na região do quadril, enquanto Spinelli trata uma lesão no pé. Barros, por sua vez, também se recupera de uma lesão no pé, sofrida após um acidente automobilístico. Já Nuno Moreira está com um quadro de gripe e também é dúvida.

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Após vencer o primeiro duelo entre as equipes, o Vasco perdeu para o São Paulo por 1 a 0, pelo Brasileirão. Na ocasião, o técnico Pedro Emanuel optou por preservar apenas dois titulares: o volante Thiago Mendes e o zagueiro Saldivia, que não iniciaram a partida.

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Do lado argentino, a principal novidade é o retorno do volante Leandro Paredes, que volta a ficar à disposição e aparece entre os relacionados. Rodrigo Battaglia, outro volante do elenco, também se recuperou de lesão e pode ganhar minutos na partida decisiva.

✅ FICHA TÉCNICA
VASCO X BOCA JUNIORS
SUL-AMERICANA - SEMIFINAIS (VOLTA)
📆 Data e horário: terça-feira, 20 de outubro de 2026, às 21h30 (de Brasília)
📍 Local: Maracanã
📺 Transmissão:
🟨 Árbitro: Jesús Valenzuela (VEN)
🚩 Assistentes: Jorge Urrego (VEN) e Tulio Moreno (VEN)
🖥️ VAR: Juan Soto (VEN)

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