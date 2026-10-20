Gol perdido em Vasco x Boca Juniors irrita torcedores: 'Só atrapalha'
Equipes se enfrentam nesta terça-feira (20), no Maracanã
Vasco e Boca Juniors estão se enfrentando nesta terça-feira (20), no Maracanã, no Rio de Janeiro, pela semifinal da Copa Sul-Americana. Na partida de ida, o Cruz-Maltino vence por 1 a 0 e agora pode jogar pelo empate para se classificar.
➡️AO VIVO: Siga Vasco x Boca Juniors na semi da Sul-Americana
Aos 6 minutos da primeira etapa, Lescano recebe no contra-ataque do Vasco, cruza na área e o ataque se embola! Adson e Bruno Duarte trombam e desperdiçam uma chance clara. Defesa do Boca aproveita para afastar. Veja o lance:
Veja a repercussão:
Como chegam Vasco x Boca Juniors
Para o confronto decisivo contra o Boca Juniors, o Cruz-Maltino já tem duas ausências confirmadas. Andrés Gómez cumpre suspensão, enquanto Colidio não pode atuar porque não foi inscrito na competição. A lista de desfalques, porém, ainda pode aumentar. Paulo Henrique deixou o jogo contra o São Paulo com dores na região do quadril, enquanto Spinelli trata uma lesão no pé. Barros, por sua vez, também se recupera de uma lesão no pé, sofrida após um acidente automobilístico. Já Nuno Moreira está com um quadro de gripe e também é dúvida.
➡️ Vasco tem decisões dentro e fora de campo na reta final de outubro; veja agenda
Após vencer o primeiro duelo entre as equipes, o Vasco perdeu para o São Paulo por 1 a 0, pelo Brasileirão. Na ocasião, o técnico Pedro Emanuel optou por preservar apenas dois titulares: o volante Thiago Mendes e o zagueiro Saldivia, que não iniciaram a partida.
📲 Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco
Do lado argentino, a principal novidade é o retorno do volante Leandro Paredes, que volta a ficar à disposição e aparece entre os relacionados. Rodrigo Battaglia, outro volante do elenco, também se recuperou de lesão e pode ganhar minutos na partida decisiva.
✅ FICHA TÉCNICA
VASCO X BOCA JUNIORS
SUL-AMERICANA - SEMIFINAIS (VOLTA)
📆 Data e horário: terça-feira, 20 de outubro de 2026, às 21h30 (de Brasília)
📍 Local: Maracanã
📺 Transmissão:
🟨 Árbitro: Jesús Valenzuela (VEN)
🚩 Assistentes: Jorge Urrego (VEN) e Tulio Moreno (VEN)
🖥️ VAR: Juan Soto (VEN)
Fora de Campo
Allan, ex-Palmeiras, vira assunto em Manchester City x AEK: 'Já é'Há 4 horas
Santos
Robinho Jr. é elogiado por De Rossi em sua estreia pelo Genoa: 'Excelente impressão'Há 10 horas
Fora de Campo
Como assistir PSG x Barcelona na Champions League pela HBO Max?Há 10 horas
Fora de Campo
Corinthians x Vitória: dublador expõe discussão em pênalti marcadoHá 12 horas
Fora de Campo
Torcida do Corinthians reage à estreia de Seedorf: 'Nunca mais'Há 14 horas
Vasco
Inteligência artificial crava resultado em Vasco x Boca Juniors na Sul-AmericanaHá 15 horas
Mais LANCE!