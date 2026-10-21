O jornalista Lédio Carmona analisou a eliminação do Vasco para o Boca Juniors, na semifinal da Sul-Americana, e apontou o nervosismo da equipe como um dos principais fatores para a derrota por 3 a 1, na última terça-feira (20), no Maracanã. Para o comentarista, o Cruz-Maltino teve uma atuação muito abaixo do esperado, especialmente no primeiro tempo.

"Ontem o Vasco fez uma partida muito ruim, muito ruim, abaixo da crítica no primeiro tempo. Mas eu acho que não foi preguiça, não foi falta de respeito ao Boca… O Vasco naufragou nos seus próprios nervos. Não conseguia jogar. Quando toma o gol aos três minutos, o time fica ainda mais inseguro. E estava claro para quem viu o jogo que o Vasco estava muito mais perto de levar o segundo gol do que fazer um gol, e levou."

O Vasco entrou em campo com a vantagem do empate, após vencer o primeiro confronto por 1 a 0, na Bombonera. No entanto, viu o cenário mudar logo aos quatro minutos, quando Lautaro Di Lollo abriu o placar para os argentinos. Miguel Merentiel ampliou ainda na primeira etapa, confirmando a dificuldade dos cariocas em reagir à pressão adversária.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Na avaliação de Lédio, o gol sofrido no início da partida agravou a insegurança de uma equipe que já demonstrava dificuldades para desenvolver seu futebol. O jornalista destacou que o Boca Juniors passou a criar as principais oportunidades e que o segundo gol argentino era uma consequência do que se via em campo.

O Vasco conseguiu reagir no segundo tempo e diminuiu com Puma Rodríguez, resultado que levaria a decisão para os pênaltis. Entretanto, aos 43 minutos, Leandro Paredes marcou o terceiro gol do Boca, em lance que contou com uma falha do goleiro Léo Jardim, e confirmou a eliminação cruz-maltina.

continua após a publicidade

Com a derrota, o Vasco se despediu da Sul-Americana diante de mais de 66 mil torcedores no Maracanã. A equipe comandada por Pedro Emanuel agora volta suas atenções para o Campeonato Brasileiro e para a semifinal da Copa do Brasil, contra o Palmeiras.