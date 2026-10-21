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Jogador do Boca Juniors provoca Thiago Mendes, do Vasco, após classificação

Flores rebateu o capitão Cruz-Maltino após a vitória argentina por 3 a 1 no Maracanã

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
21/10/2026 05:30
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Leonel Flores comemorando o primeiro gol do Boca contra o Vasco, no Maracanã
Leonel Flores comemorando o primeiro gol do Boca contra o Vasco, no Maracanã (Foto: MAURO PIMENTEL / AFP)

A classificação do Boca Juniors sobre o Vasco para a final da Copa Sul-Americana também teve provocação nas redes sociais. Após a vitória argentina por 3 a 1, nesta terça-feira (20), no Maracanã, o jogador Flores devolveu a provocação feita anteriormente por Thiago Mendes, capitão cruz-maltino, e repercutiu o episódio nas redes sociais.

➡️ Veja gols em Vasco x Boca Juniors

Leonel Flores publicou a imagem e logo depois apagou de suas redes sociais (Foto: Reprodução)
Leonel Flores publicou a imagem e logo depois apagou de suas redes sociais (Foto: Reprodução)

Antes do confronto decisivo, Thiago Mendes havia compartilhado uma imagem em que aparecia rasgando o escudo do Boca Juniors, após a vitória vascaína por 1 a 0 na partida de ida, na Bombonera. A publicação provocou reações entre torcedores e, posteriormente, o volante passou a receber ofensas racistas pelo Instagram.

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Thiago Mendes provocou o Boca Juniors nas redes sociais após vitória do Vasco no jogo de ida (Foto: Reprodução)
Thiago Mendes provocou o Boca Juniors nas redes sociais após vitória do Vasco no jogo de ida (Foto: Reprodução)

Na ocasião, o jogador se pronunciou e afirmou que compartilhou a imagem sem perceber o conteúdo. Segundo Thiago Mendes, a publicação aconteceu em meio à emoção e à adrenalina após a partida. Ele também disse que apagou o conteúdo assim que percebeu a situação e negou qualquer intenção de desrespeitar o clube argentino ou seus torcedores.

Thiago Mendes se pronunciou após polêmica (Foto: Reprodução)
Thiago Mendes se pronunciou após polêmica (Foto: Reprodução)

Boca Juniors elimina o Vasco e vai à final

Dentro de campo, o Boca Juniors venceu o Vasco por 3 a 1 e garantiu a classificação para a decisão da Sul-Americana, com 3 a 2 no placar agregado. A equipe argentina abriu o placar aos três minutos do primeiro tempo, com Di Lollo, e ampliou aos 33, com Merentiel.

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Na segunda etapa, Puma Rodríguez descontou para o Cruz-Maltino, mas Paredes, que saiu do banco de reservas, marcou aos 42 minutos e confirmou a vaga argentina na final.

Com a eliminação, o Vasco perdeu a chance de disputar sua primeira final internacional desde 2000. O time volta a campo neste sábado (24), às 18h30 (de Brasília), contra o Corinthians, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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O Boca Juniors, por sua vez, enfrenta o Independiente no domingo (25), às 17h, pelo Campeonato Argentino, e aguarda o vencedor do confronto entre Atlético-MG e City Torque para conhecer seu adversário na decisão da Sul-Americana.

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