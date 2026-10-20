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Allan, ex-Palmeiras, vira assunto em Manchester City x AEK: 'Já é'

Ex-Palmeiras Allan ganha elogios de torcedores do City durante jogo da Champions

PorPedro BernardoRio de Janeiro (RJ)
20/10/2026 17:10
Atualizado há 35 minutos
Supervisionado porMarcelo Bertoldo,
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O meio-campista brasileiro do Manchester City, número 37, Allan Elias, reage após uma oportunidade perdida durante a partida da Liga dos Campeões da UEFA entre Manchester City e AEK Atenas, no Etihad Stadium, em Manchester, noroeste da Inglaterra, em 20 de outubro de 2026 (Foto: Oli Scarff / AFP)
Ex-palmeirense Allan ganha destaque nas redes sociais da torcida do Manchester City (Foto: Oli Scarff / AFP)

A atuação do atacante Allan, ex-Palmeiras, em solo europeu ganhou enorme repercussão entre os torcedores do Manchester City durante a partida contra o AEK, válida pela terceira rodada da fase de liga da Champions League, no Etihad Stadium. A movimentação e o desempenho do jovem ex-jogador do Palmeiras dominaram as discussões nas redes sociais ao longo do confronto.

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O zagueiro grego do AEK, número 12, Lázaro Rota, puxa a camisa do meio-campista brasileiro do Manchester City, número 37, Allan Elias, durante a partida da Liga dos Campeões da UEFA entre Manchester City e AEK Atenas, no Etihad Stadium, em Manchester, noroeste da Inglaterra, em 20 de outubro de 2026. (Foto: Oli Scarff / AFP)
Ex-palmeirense Allan ganha destaque nas redes sociais da torcida do Manchester City (Foto: Oli Scarff / AFP)

Em campo, o time comandado por Enzo Maresca abriu vantagem de 2 a 0 com gols marcados por Phil Foden e Elliot Anderson. Apesar de os companheiros balançarem as redes, a presença de Allan no ataque e sua capacidade de criar oportunidades chamaram a atenção dos torcedores ingleses no X.

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Com o placar favorável e o jogo ainda em andamento na Inglaterra, o Manchester City caminha para somar pontos importantes na tabela de classificação da Champions League, impulsionado pelo bom momento do seu jovem valor brasileiro.

Ficha do jogo: Manchester City x AEK
Competição: Champions League 2026/27 (3ª rodada - Fase de liga)
📅 Data: terça-feira, 20 de outubro de 2026
Horário: 16h00 (de Brasília)
📍 Local: Etihad Stadium, Manchester (Inglaterra)
📺 Onde assistir: TNT (TV fechada) e Max (streaming)

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Escalações 📋

MANCHESTER CITY: Donnarumma; Rico Lewis, Khusanov, Rúben Dias e Gvardiol; Elliot Anderson e Enzo Fernández; Phil Foden, Cherki e Allan; Samba. Técnico: Enzo Maresca.

AEK: Brignoli; L. Rota, H. Moukoudi, Relvas e Pilios; Majer, Arriaga, Marin e João Mário; Varga e Jovic. Técnico: Matías Almeyda.

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